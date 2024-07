Lionel Messi preocupa a todos los aficionados argentinos: ¿estará en el juego contra Ecuador?

La actualidad de la Selección de Argentina es de mucha incertidumbre y preocupación, teniendo en cuenta que todavía no se ha confirmado la presencia de Lionel Messi en el juego contra Ecuador, puesto que al parecer el capitán todavía no se ha recuperado de las molestias musculares que lo alejaron del partido contra Perú.

Ante los diferentes rumores que se han generado desde suelo norteamericano, se conoció que Lionel Messi participó en el entrenamiento de la albiceleste el lunes 1 de julio, además también compartió con el grupo completo en la sesión del martes, razón por la que se puede esperar la presencia del rosarino en el compromiso contra la ‘Tri’.

Lionel Scaloni dejó la duda de la presencia de Lionel Messi contra Ecuador

Sin embargo, la incertidumbre de todos los aficionados argentinos creció tras las declaraciones de Lionel Scaloni, quien aseguró que a pesar de que Messi ha estado en las últimas sesiones de entrenamientos todavía no es seguro su presencia contra los ecuatorianos, afirmando que tendrá una charla antes del juego para verificar su estado de salud.

“Todavía no hablé de su situación. Porque me parece justo esperar hasta último momento. Hoy hablaré, seguramente, porque es a un día del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Antes del entrenamiento hablaré con él y después tomaremos la decisión. Todavía no he tenido una charla con él para ver qué es lo que vamos a hacer mañana”, añadió el DT.

Cabe mencionar que las molestias de Lionel Messi con la Selección Argentina se presentaron en el juego contra Chile, luego de una fuerte infracción en su contra. A pesar de las molestias, el rosarino logró terminar los 90 minutos, sin embargo, se conoció que su problema muscular, motivo por el cual no tuvo minutos en el juego contra Perú.

Fotos de Lionel Messi que ilusionan a todos los argentinos

Por medio de sus redes sociales, Lionel Messi que esperanza a todo el pueblo argentino con su presencia en el juego contra Ecuador, pues el atacante se mostró activo en el entrenamiento de la albiceleste previo al juego de cuartos de final, lo que hace pensar que podría estar desde el pitazo inicial.

Cabe mencionar que el compromiso entre la tri y la Selección Argentina se disputará el próximo jueves 4 de julio a partir de las 8:00 P.M. (hora de Colombia).