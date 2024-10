Un Lionel Messi irreconocible: vea los encontronazos que tuvo con Soteldo, Rondón y Herrera

El jueves pasado, la Selección de Argentina visitó a su similar de Venezuela para disputar un partido correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La 'vinotinto' sumó un punto valioso en el Estadio Monumental de Maturín y le jugó de 'tú a tú' a la bicampeona de la Copa América. Lionel Messi protagonizó lamentables episodios con tres rivales.

'La Pulga' volvió a lucir la 'albiceleste' después de haberse perdido la última doble fecha por la lesión que sufrió en la Copa América. Lionel Scaloni no dudó en incluirlo en su onceno, pues el rosarino venía de lograr buenas actuaciones con el Inter Miami. Recordemos que hace poco conquistó el MLS Supporters' Shield.

Pues bien, el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain no tuvo su mejor noche. A pesar de que ejecutó el tiro libre que terminó con el gol de Nicolás Otamendi, se le vio incómodo por las precarias condiciones del terreno de juego. Agarró del cuello a Yeferson Soteldo, una de las grandes figuras del compromiso. El futbolista de Grêmio no se quedó 'cruzado de brazos' y lo manoteó.

También tuvo un encontronazo con Salomón Rondón, quien aprovechó una asistencia de 'Soteldinho' y estableció el empate con un notable cabezazo. Messi cruzó empujones con el delantero de Pachuca. Finalmente, intercambió insultos con Yangel Herrera. Gustavo Tejera, árbitro del compromiso, presenció estas bochornosas actitudes; sin embargo, nunca sacó la tarjeta amarilla de su bolsillo.

Vea las peleas de Lionel Messi con Soteldo, Rondón y Herrera

¿Qué dijo Lionel Messi luego del empate contra Venezuela?

"Es muy difícil, se hace el partido muy feo, muy trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. Es difícil jugar así. Se juega muy poco. La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer", empezó diciendo el ganador de ocho ediciones del Balón de Oro.

"Tuvimos que hacer otro partido, el cual no habíamos preparado, pero sí estábamos preparados porque ya lo hicimos: luchar en la segunda pelota, ganar los duelos, jugar con el error del rival y no arriesgar mucho porque no se podía jugar para atrás", concluyó.