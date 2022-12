Del tierno narigón al rebelde sin causa: la evolución de un Messi que enamora al mundo

Los niños y adolescentes que disfrutan del fútbol de hoy no lo van a creer, pero hubo un tiempo en que Lionel Messi era discutido por todos en Argentina. "Pecho frío" le alcanzó a decir un reconocido periodista y "renuncia a la selección" retumbaba dentro de una afición que desahogaba en el orgullo la tristeza de las tres finales perdidas en la década anterior.

Por fuera lo querían lejos, pero adentro deseaban que se volviera a levantar para intentarlo una vez más. Así es el argentino, tan pasional que ni el amor lo deja florecer cuando el orgullo le hierve en la sangre y le toca una herida dentro de sus fibras.

La resiliencia, aquella palabra tan trillada en el confinamiento, fue el fiel reflejo de un Leo, o perdón, un león que demostró que la gloria era parte de su destino y que dependía de él convertirlo en realidad. No solo por él, sino por la alegría de un pueblo en el que el fútbol es mandamiento nacional y es casi más sagrado que la religión.

No era parte de la suerte, ni tampoco se trataba de un infortunio. Los fracasos estaban escritos en el camino de la vida de Messi para demostrarse así mismo que no está muerto quien lucha y así agigantar aún más su leyenda. Su carrera tenía que hacerle honor al suramericano de a pie, aquel que nunca la ha tenido fácil para triunfar y que se levanta de cada adversidad.

Los golpes con la selección fueron un cachetazo para que Messi cambiara de actitud. ¿Le decían pecho frío? Pues bien, ahora llegaría una versión lejos de aquel niño tierno de orejas y nariz grande con el pelo corto, que hablaba bajito para que de él solo hablara su talento. Eso no era suficiente ante la presión de una prensa que anda como un león hambriento esperando la caída de los grandes para salir a comérselo vivo.

Los tatuajes, corte de 'rock star', pelo tinturado y una barba brabucona de vikingo apenas fueron los adornos de una versión mejorada del '10'. No solo su fútbol mutó con el tiempo y las patadas, sino también su postura. Ya no había niño tierno, ahora había un hombre que aprendió y entendió lo que era ser capitán del Barcelona y de la Selección Argentina.

De tierno a brabucón: la evolución de Lionel Messi

La evolución de Messi comenzó en 2016 luego de tocar fondo en la Copa América Centenario. Al terminar la final con la derrota dijo que se retiraría de la 'albiceleste', luego echó un reversazo para tener revancha, porque sabía que la gloria estaba para él si lo intentaba una vez más. Resiliencia.

La primera muestra de cambio fue en noviembre de ese 2016, cuando, cansado de los rumores de que Ezequiel Lavezzi fumaba marihuana en la concentración, salió a una rueda de prensa y respaldado de sus compañeros tomó un micrófono y dijo "no hablamos más con la prensa".

En la Copa América de Brasil 2019, salió enfurecido luego de la eliminación de Argentina en semis y explotó contra la Conembol: "Te cobran boludeces que te hacen salir del partido. Maneja todo Brasil, así que va a ganar la Copa, si está todo arreglado". En Argentina lo empezaron a amar de nuevo.

Su aura de 'bad boy' lo sacó también en Barcelona y varias veces, en especial contra la misma dirigencia. Por ejemplo, cuando se fue Neymar declaró que "no sé si se hizo todo para retenerlo". Luego, en 2020, recriminó al entonces entrenador Quique Setién y destapó sin pelos en la lengua: "jugando así no vamos a ganar la Champions”.

En ese 2020, Messi desató todo un huracán en Barcelona con su intención de marcharse del equipo a través del famoso burofax. Después de ese intento fallido, el '10' reconoció que "fue un año complicado, sufrí mucho en el entrenamiento, en los partidos y dentro del vestuario. Quería buscar nuevos objetivos, nuevos aires". No se quedó ahí y atacó al entonces presidente Josep María Bartomeu: "me dijo que me podía ir a fin de la temporada y no cumplió nada".

Más rebelde que nunca en Catar 2022

Eso sumado al buen rendimiento en la selección hizo que la reivindicación entre argentinos y Messi se diera y ahora se convirtiera en un idilio de amor que no tiene fin. Ahora más que nunca cuando el comandante de la 'scaloneta' está ad portas de jugar la segunda final de un Mundial en su carrera, pero con la fe de llevar el título a casa.

El "¿Qué mirás bobo? Andá pa' allá, bobo" que pronunció la semana pasada contra Wout Weghorst luego de ganarle a Países Bajos en Catar 2022 hace parte del paisaje del nuevo Lionel Messi, el que enamora a la gente y del que la gente tanto disfruta. Después le mandó un recadito a Louis Van Gaal: "vende que juega bien y metía pelotazos”.

Pero sin duda que el momento sublime ocurrió en el mejor escenario: la cancha, su arena de rebeldía. Luego de marcar el primer gol, Messi se paró en la mitad de la cancha frente al banquillo rival, mirando con veneno en el ojo a Van Gaal. Se puso las manos al lado de las orejas emulando el famoso 'topo gigio' de Juan Román Riquelme, aquel talentoso inigualable al que el DT neerlandés ninguneó en Barcelona por su estilo de jugar.

Rebelde y prócer, porque con ese gesto plantó fuerte la bandera 'sudaca' en el campo de juego. Esa bandera que las ataduras del fútbol moderno de Europa intenta enterrar en lo más profundo de la tierra. Esa que nunca va morir. Por Di María, por Rivaldo, por Saviola y por Falcao. Más víctimas de la posición de Van Gaal.

El domingo puede ser un lindo día para Argentina y para todos los amantes del buen fútbol, del arte en una cancha. Francia no será sencillo y por eso el escenario es ideal para que Lionel Messi saque al león que lleva dentro una vez más. Que le salga espuma por la boca, que no se guarde nada para demostrar que es el mejor de todos, en todo. Diez mío.