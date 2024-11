🔴EN VIVO🔴Liverpool vs. Real Madrid: ¡Siga el partidazo en Anfield!

Este miércoles 27 de noviembre, Liverpool recibirá a Real Madrid para disputar un duelo correspondiente a la quinta fecha de la liguilla de la Champions League 2024/25. 'Rojos' y 'merengues' protagonizarán el partido más atractivo de la jornada, en el cual habrá mucho en juego. Los locales intentarán defender el liderato; mientras que los de Carlos Ancelotti están urgidos de un triunfo para acomodarse en la tabla de posiciones.

Luis Díaz y compañía han tenido un arranque inmejorable en la edición 70 de la 'Orejona'. Han ganado sus cuatro partidos (1-3 a AC Milan; 2-0 a Bolonia; 0-1 a RB Leipzig y 4-0 a Bayer Leverkusen) y solo han recibido un gol. En este momento, ocupan la tercera posición, pues tiene un punto menos que Inter de Milán y Barcelona, que ya jugaron sus respectivos partidos por la fecha en cuestión.

Entretanto, Real Madrid ocupa la casilla 21 y necesita celebrar en Anfield para 'escalar' posiciones. Tienen dos triunfos (3-1 vs. Stuttgart y 5-2 vs. Borussia Dortmund) y el mismo número de caídas (1-0 vs. Lille y 1-3 vs. AC Milan). A falta de tres partidos, los 'vikingos' están lejos de las primeras ocho posiciones, por lo cual tendrán que obtener un buen resultado en Merseyside.

El cuadro madrileño lleva ocho partidos (siete triunfos y un empate) sin conocer la derrota contra los 'reds'. Entre esos compromisos están dos finales de Champions League y tres duelos disputados en territorio inglés. Su última caída contra Liverpool data del 10 de marzo de 2009, cuando los entonces comandados por Rafa Benítez se impusieron por un contundente 4-0.

Liverpool vs. Real Madrid: EN VIVO

Liverpool vs. Real Madrid por Champions League: posibles formaciones

Arne Slot y su potencial '11' vs. Real Madrid

Arquero: Caoimhin Kelleher.

Caoimhin Kelleher. Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson.

Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson. Volantes: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai.

Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch y Dominik Szoboszlai. Atacantes: Mohamed Salah, Luis Díaz y Darwin Núñez.

Carlo Ancelotti usaría esta alineación vs. Liverpool

Arquero: Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois. Defensas: Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. Volantes: Luka Modric, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Jude Bellingham.

Luka Modric, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Jude Bellingham. Atacantes: Brahim Díaz y Kylian Mbappé.

Liverpool vs. Real Madrid por Champions League: hora y dónde ver

Árbitro: François Letexier (Francia).

François Letexier (Francia). Árbitro Asistente #1: Cyril Mugnier (Francia).

Cyril Mugnier (Francia). Árbitro Asistente #2: Mehdi Rahmouni (Francia).

Mehdi Rahmouni (Francia). Cuarto Árbitro: Jeremy Stinat (Francia).

Jeremy Stinat (Francia). VAR: Jérôme Brisard (Francia).

Jérôme Brisard (Francia). AVAR: Aleandro di Paolo (Italia).

