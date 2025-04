Amigo de Jorge Bolaño relató cómo fueron los últimos con vida del exfutbolista: “La ambulancia nunca llegó"

La repentina muerte del ex futbolista de la Selección Colombia, Jorge Bolaño, ha conmocionado al mundo del deporte. A sus 47 años, el talentoso mediocampista falleció en la ciudad de Cúcuta, dejando un vacío imborrable en el corazón de sus familiares, amigos y seguidores.

En medio del dolor, un amigo cercano a Bolaño, reveló detalles desgarradores sobre sus últimos momentos que vivió el exjugador mientras se encontraba en una reunión.

Según el testimonio del amigo, Bolaño se encontraba compartiendo en una reunión familiar en la tarde del domingo. De manera inesperada, comenzó a sentirse mal, presentando fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar.

Ante la gravedad de la situación, sus familiares y amigos intentaron comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia. Sin embargo, la ayuda tardó en llegar de manera alarmante.

Amigo de Jorge Bolaño reveló los últimos momentos con vida

Favio Poveda, amigo cercano del exjugador, reveló que durante la celebración, Bolaño "se sentó, normal, y de pronto se desplomó”, dijo.

Poveda agregó que “la ambulancia nunca llegó. Lo tomaron, se lo llevaron en una camioneta a una clínica que estaba muy cerca. En esa clínica logran estabilizarlo y lo intuban. Estaba delicado, pero lograron estabilizarlo”.

A Jorge Bolaño no lograron trasladarlo al otro hospital porque “le dio otro ataque al corazón y ahí sí se lo llevó”.

Y concluyó: “Jorge no me había dado su nuevo número de celular. Me escribió por Instagram y me pidió el teléfono de Arturo Reyes. Le di el teléfono de Arturo y me pidió mi número para escribirme, pero nunca me escribió. Esa fue la última conversación que tuve con Jorge”.

La trayectoria de Jorge Bolaño

Jorge Bolaño, nacido en Santa Marta, dejó una huella imborrable en el fútbol colombiano. Debutó como profesional en el Junior de Barranquilla en 1993, equipo con el que se consagró campeón en dos ocasiones.

Su talento lo llevó a vestir la camiseta de la Selección Colombia, participando en el Mundial de Francia 1998, la Copa América de 1999 y la Copa de Oro en 2000. Además, tuvo una destacada trayectoria en el fútbol europeo, jugando en clubes italianos como el Parma, la Sampdoria y el Lecce.

Tras su retiro como jugador, Bolaño continuó ligado al deporte como entrenador en las divisiones menores de Independiente Santa Fe y, más recientemente, como asistente técnico de la Selección Colombia Sub-17.