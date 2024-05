¡Los pelos de punta! Así sonó “Los caminos de la vida” en pleno Giro de Italia

La muerte de Omar Geles sigue generando enorme tristeza en miles de colombianos en el país, pero también fuera de él y este viernes 24 de mayo las cámaras de Noticias RCN registraron un emotivo momento en el que algunos compatriotas que asistieron a la etapa del Giro de Italia se conmovieron con el homenaje por parte de la organización.

Durante la jornada de este viernes en el Giro de Italia se vivieron grandes emociones y una de ellas fue lejos de la competencia, pues algunos colombianos pudieron sentir el calor de su tierra luego de escuchar a todo volumen la canción “Los caminos de la vida”, una obra de Omar Geles y que millones de compatriotas han escuchado en algún momento de la vida.

Los caminos de la vida sonó en el Giro de Italia

La llegada de este viernes estaba colmada de personas y entre ellas había algunos colombianos, quienes recibieron un buen detalle por parte de la organización del Giro, pues la canción sonó bastante fuerte y sacó lágrimas de nostalgia a quienes se encuentran lejos de casa.

“Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, no son como yo creía, no son lo que imaginaba”, dice el coro de la canción.

Noticias RCN conoció el testimonio de algunas de las personas que estaban en Italia apoyando a nuestros ‘escarabajos’ y varios de ellos se mostraron muy conmovidos al escuchar una canción icónica de Colombia y más aún en estos momentos después de la pérdida del maestro del vallenato Omar Geles.

De igual manera, Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez también se notaron nostálgicos por como sonó ese símbolo de la música colombiana en Italia.

“Dice una realidad porque no son como los pensaba, como los imaginaba. Hay tropiezos, hay alegrías. Es un homenaje al maestro Omar Geles, tuve el placer de compartir con él, que tocara el acordeón para mí, como un gran rey vallenato, del acordeón. Que en paz descanse, te recordaremos toda la vida, porque sus canciones y poemas estarán todos los días, en todos los oídos de los colombianos”, fueron las palabras de Nairo para la familia de Geles y todos los colombianos.