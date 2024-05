¡Son nuestros! Daniel Felipe Martínez le agradeció a Nairo por enorme detalle en carrera

Un inmenso orgullo para todos los colombianos es ver a pedalistas de nuestro país dándose la mano en las grandes vueltas del mundo a pesar de no pertenecer a la misma escuadra y este miércoles un nuevo motivo para sentirse más compatriota que nunca después del detalle de Nairo Quintana que ayudó a que Daniel Felipe Martínez siguiera prendido del grupo principal sobre los kilómetros finales de la etapa.

Martínez ha peleado durante todo el Giro los primeros puestos de la clasificación general y el colombiano ha mostrado muy buenas piernas para estar actualmente en la segunda casilla, solo por debajo de Tadej Pogacar y este miércoles quien le dio “una ayudita” fue Nairo Quintana, quien a pesar de no ser parte de su equipo, es un compatriota que le tiene mucho cariño y le colaboró regalándole un par de geles potenciadores.

Daniel corrió gran parte de la etapa sin ninguno de sus gregarios de su equipo, pues no lograron mantener el ritmo que llevaba el pelotón de favoritos y al colombiano le tocó batirse solo en la montaña, por lo que se quedó rápidamente sin alimentos y bebidas.

Los gregarios de los líderes son los encargados de bajar a los carros de provisiones, pero al no tener compañeros en el lote, Daniel no podía perderles rueda a sus rivales si no quería sufrir ningún tipo de sustos.

Nairo Quintana acompañó a Daniel Felipe Martínez

Por esta razón, Nairo Quintana, quien se ha mostrado muy fuerte en estos últimos días del Giro, fue el encargado de regalarle un par de geles a Daniel para que se alimentara y tuviera fuerzas para los kilómetros finales de montaña y el nacido en Soacha no dudó en agradecerle al boyacense por su colaboración.

“Hoy salí con la mentalidad de si se podía hacer diferencias. Sobre el puerto anterior venía un poco solo, gracias a Nairo porque ahí me dio unos geles y ahí realmente ya estaba sin nada”, dijo tras finalizar la etapa.

Acerca de la jornada de este miércoles, Martínez señaló que quiso probar cómo venían de piernas sus perseguidores: “Al final cuando vi que Ineos trataba que controlar la carrera pensé que ellos querían poner un ritmo para que nadie atacara. Cuando escuché que Conor se estaba quedando decidí probar a ver qué tal venía Thomas. Digamos que lo intentamos hoy y ya en la próxima etapa el sábado”.

Finalmente, el corredor del Bora fue contundente con su ideal para los próximos días y en especial el sábado, que tiene un premio de montaña altísimo: “Si tengo buenas piernas seguramente lo intentaré. La subida del sábado es la más dura del Giro así que seguimos concentrados y enfocados en lo que queremos”.