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Luis Díaz preocupa al Bayern: entró como suplente y terminó lesionado ante Arsenal en Champions

Luis Díaz encendió las alarmas en Bayern Múnich tras salir lesionado ante Arsenal en Champions League. Esto se sabe de sus molestias y su estado de salud.

Foto: AFP

Sebastián Montañez

octubre 21 de 2026
05:04 p. m.
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Luis Díaz pasó de la alegría a la preocupación en cuestión de días.

Después de marcar un triplete con el Bayern Múnich y recuperar protagonismo en el equipo alemán, el colombiano vivió una jornada complicada este miércoles 21 de octubre, durante el empate 2-2 frente al Arsenal por la Champions League.

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El extremo de la Selección Colombia comenzó el compromiso en el banco de suplentes y, aunque tuvo minutos para demostrar su talento, terminó abandonando el terreno de juego por molestias físicas.

¿Qué le pasó a Luis Díaz en el partido entre Bayern Múnich y Arsenal?

La ausencia de Luis Díaz en la formación titular llamó la atención, especialmente por su reciente actuación goleadora.

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Sin embargo, el entrenador Vincent Kompany explicó que el colombiano había terminado con molestias el encuentro anterior frente al Leipzig, motivo por el cual decidió reservarlo inicialmente.

El guajiro ingresó al minuto 67 y rápidamente buscó generar peligro en el ataque del Bayern.

La preocupación llegó cerca del minuto 90, cuando Díaz sintió una molestia en el pie izquierdo después de intentar acelerar. El colombiano pidió el cambio y abandonó el campo caminando, tras disputar aproximadamente 23 minutos.

¿Qué se sabe de la lesión de Luis Díaz?

Tras el compromiso, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, se pronunció sobre la situación del colombiano y reconoció que ya presentaba problemas físicos antes del encuentro.

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“Ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos y veamos…”, aseguró.

Entre tanto, Kompany agregó que “No creo que sea grave, pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo en lo que hay que preocuparse un poco".

Por ahora, el club alemán no ha confirmado la gravedad de la molestia ni cuánto tiempo podría permanecer fuera de las canchas.

El estado físico de Luis Díaz será evaluado para determinar si podrá estar disponible en los próximos compromisos del Bayern Múnich.

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