Luis Díaz se fue de triplete con el Bayern Múnich: ¡tres golazos contra el Leipzig!

El inicio de temporada de Luis Díaz con el Bayern Múnich estaba siendo muy cuestionado, pues no estaba mostrando su mejor versión tras la participación en la Copa del Mundo con la Selección Colombia. Sin embargo, dio un giro a su situación con un partidazo ante Leipzig.

El delantero colombiano marcó tres golazos y recupera la confianza de cara al tramo más importante de la temporada. El equipo terminó con una goleada por 6-1 con tres de Díaz y una asistencia, participando directamente en cuatro tantos.

Así fue el triplete de Luis Díaz

El primer gol de Lucho llegó en los primeros minutos del encuentro tras una linda asistencia por parte de Joshua Kimmich. Se desmarcó, quedó mano a mano con el portero rival y definió por su poste, demostrando contundencia en la primera que tuvo.

Apenas inició el segundo tiempo, Harry Kane la sirvió para el guajiro, quien recortó hacia adentro y con un potente remate de pierna derecha, la puso a colocar en el segundo palo. Con esto, puso el 4-0 parcial y el segundo en su cuenta personal.

Sobre el minuto 70, Bayern cobró un tiro de esquina corto y tras un pase de Michael Olise, Díaz dejó a varios de sus rivales en el camino y volvió a rematar al palo más alejado del guardameta, sellando así su 'Hat-Trick'.

Es el segundo triplete de Luis Díaz desde que llegó al Bayern Múnich, luego del que marcó ante Hoffenheim en la goleada por 5-1 en la temporada pasada. Además, llegó a cinco tantos en la temporada y a su segundo juego consecutivo marcando.