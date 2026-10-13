Luis Díaz volvió al gol y marcó en Champions League con el Bayern: así fue su anotación

Este martes 13 de agosto, el colombiano Luis Díaz rompió la sequía con el Bayern Múnich y marcó en el emocionante empate 3-3 ante el Viking, equipo de la primera división de Noruega.

El delantero, que no había podido marcar en el inicio de esta temporada 26/27 fue uno de los más destacados al marcar el que en su momento era el 3-2 a favor de los bávaros.

La anotación se dio en el minuto 71. Lucho inició la jugada por sector derecho para luego ceder el esférico a Harry Kane. Luego de varios toques, el esférico terminó en los pies de Konrad Laimer quien dio un pase al centro del área donde apareció el colombiano en solitario para anotar.

Este se convirtió en el segundo gol de Luis Díaz en la temporada y el primero en la Champions League.

Mire el gol aquí: