Champions League 2026/27: los rivales de Bayern Múnich y Luis Díaz tras el sorteo
Luego de conocer a todos los clasificados a la fase de liga, se llevó a cabo el sorteo para cada uno de los equipos, incluyendo al Bayern Múnich de Luis Díaz.
Ángel Ballén
11:48 a. m.
La Champions League 2026/27 ya tiene definida su fase de liga. El sorteo realizado este jueves 27 de agosto estableció los rivales que enfrentará cada uno de los 36 equipos participantes en esta primera etapa del torneo europeo.
Con el nuevo formato, cada club tendrá ocho partidos contra ocho rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Los resultados de estos encuentros determinarán la clasificación general y el camino que seguirá cada equipo en la competición.
El sorteo dejó varios enfrentamientos atractivos entre clubes de las principales ligas de Europa. Los equipos que parten como favoritos al título ya conocen buena parte del recorrido que deberán afrontar para avanzar hacia las rondas definitivas.
¿Cómo quedó la fase de liga de la Champions League 2026/27?
La fase de liga contará con los 36 equipos distribuidos en una única tabla de posiciones. Cada participante disputará ocho encuentros y sumará puntos de acuerdo con sus resultados.
Estos son los partidos que dejó el sorteo para los principales equipos de Europa:
Bayern Múnich:
- Atlético de Madrid
- Arsenal
- Real Betis
- Manchester United
- Bodø/Glimt
- Lille
- Slavia Praha
- Viking
PSG:
- Manchester City
- FC Barcelona
- Roma
- Aston Villa
- Galatasaray
- Villarreal F.C
- ŠK Slovan Bratislava
- Como
FC Barcelona:
- Man City
- PSG
- Aston Villa
- Sporting CP
- Feyenoord
- Galatasaray
- Como
- Sabah
Real Madrid:
- Inter
- Arsenal
- PSV
- Roma
- Leipzig
- Shakhtar
- LASK
- AEK Athens
Manchester United:
- Bayern
- Atlético Madrid
- Roma
- Sporting CP
- Leipzig
- Villarreal
- Sabah
- Como
Arsenal:
- Real Madrid
- Bayern
- Dortmund
- Real Betis
- Lille
- Napoli
- Sabah
- Slavia Praha
Liverpool:
- Atlético Madrid
- Inter
- Porto
- Club Brugge
- Villarreal
- Fenerbahçe
- Lens
- LASK
Atlético de Madrid:
- Bayern
- Liverpool
- Man United
- PSV
- Fenerbahçe
- Bodø/Glimt
- Viking
- Stuttgart
Manchester City:
- PSG
- Barcelona
- Sporting CP
- Porto
- Napoli
- Leipzig
- AEK Athens
- Lens
Inter de Milán:
- Liverpool
- Real Madrid
- Club Brugge
- Dortmund
- Shakhtar
- Feyenoord
- Stuttgart
- Slovan Bratislava
El sorteo de la Champions League, por bombo
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