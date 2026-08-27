Champions League 2026/27: los rivales de Bayern Múnich y Luis Díaz tras el sorteo

La Champions League 2026/27 ya tiene definida su fase de liga. El sorteo realizado este jueves 27 de agosto estableció los rivales que enfrentará cada uno de los 36 equipos participantes en esta primera etapa del torneo europeo.

Con el nuevo formato, cada club tendrá ocho partidos contra ocho rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Los resultados de estos encuentros determinarán la clasificación general y el camino que seguirá cada equipo en la competición.

El sorteo dejó varios enfrentamientos atractivos entre clubes de las principales ligas de Europa. Los equipos que parten como favoritos al título ya conocen buena parte del recorrido que deberán afrontar para avanzar hacia las rondas definitivas.

¿Cómo quedó la fase de liga de la Champions League 2026/27?

La fase de liga contará con los 36 equipos distribuidos en una única tabla de posiciones. Cada participante disputará ocho encuentros y sumará puntos de acuerdo con sus resultados.

Estos son los partidos que dejó el sorteo para los principales equipos de Europa:

Bayern Múnich:

Atlético de Madrid

Arsenal

Real Betis

Manchester United

Bodø/Glimt

Lille

Slavia Praha

Viking

PSG:

Manchester City

FC Barcelona

Roma

Aston Villa

Galatasaray

Villarreal F.C

ŠK Slovan Bratislava

Como

FC Barcelona:

Man City

PSG

Aston Villa

Sporting CP

Feyenoord

Galatasaray

Como

Sabah

Real Madrid:

Inter

Arsenal

PSV

Roma

Leipzig

Shakhtar

LASK

AEK Athens

Manchester United:

Bayern

Atlético Madrid

Roma

Sporting CP

Leipzig

Villarreal

Sabah

Como

Arsenal:

Real Madrid

Bayern

Dortmund

Real Betis

Lille

Napoli

Sabah

Slavia Praha

Liverpool:

Atlético Madrid

Inter

Porto

Club Brugge

Villarreal

Fenerbahçe

Lens

LASK

Atlético de Madrid:

Bayern

Liverpool

Man United

PSV

Fenerbahçe

Bodø/Glimt

Viking

Stuttgart

Manchester City:

PSG

Barcelona

Sporting CP

Porto

Napoli

Leipzig

AEK Athens

Lens

Inter de Milán:

Liverpool

Real Madrid

Club Brugge

Dortmund

Shakhtar

Feyenoord

Stuttgart

Slovan Bratislava

El sorteo de la Champions League, por bombo

Bombo 1:

Bombo 2:

Bombo 3:

Bombo 4: