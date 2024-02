¿'Lucho', Darwin o Salah? Revelan el jugador más veloz en todo el plantel del Liverpool

La Premier League de Inglaterra no puede estar más atrapante de cara al final de temporada. Liverpool, Manchester City y Arsenal pelean fecha tras fecha por no dejar el primer lugar de la tabla de posiciones y por consiguiente los trabajos diarios en los clubes son al máximo de esfuerzo para no dar ninguna clase de ventaja.

El Liverpool de Luis Díaz es actual líder de la Liga más competitiva del planeta, pero Manchester City y Arsenal no le pierden pisada, por lo que los ‘Reds’ no pueden dar ventajas y el trabajo día tras día es fundamental para tener el mejor rendimiento en la competencia.

Liverpool cuenta con una nómina estelar. Figuras de todo el mundo hacen parte del plantel dirigido por Jürgen Klopp y por tal razón la competencia interna es bastante fuerte, todos se deben esforzar al máximo para hacerse con un puesto en la nómina titular.

Constantemente el cuerpo médico y físico de los ‘Reds’ realizan pruebas de alto rendimiento a sus jugadores para medir cada una de sus cualidades y el estado físico actual.

En uno de los últimos entrenamientos fue el turno de medir cuál es el jugador más veloz de la plantilla y el colombiano Luis Díaz fue quien se destacó en la prueba, así lo dejó claro su propio compañero el neerlandés Gakpo, quien aseguró que el guajiro había sido el más rápido según los test que les estaban realizando.

“El otro día alcancé mi velocidad máxima, nuevo récord. Así que ahora estoy entre los cuatro primeros del equipo, sólo quería añadir eso. Pero el más rápido de Liverpool, Lucho (Díaz)”, afirmó Cody Gakpo. “Darwin es muy rápido, obviamente, ¡pero los números (de Luis Díaz) no mienten!”, dijo.

De esta manera, ‘Lucho’ está por encima en velocidad a grandes figuras como Darwin Núñez y Mohamed Salah, quienes también son muy rápidos. En la misma serie de preguntas que les hicieron a Jones y Gakpo, les consultaron sobre el jugador más inteligente y mejor pasador.

