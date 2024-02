Empresario del 'Chino' Sandoval rompió el silencio sobre el futuro del jugador: ¿hay ofertas?

Durante los últimos días, el nombre de Luis ‘Chino’ Sandoval sigue siendo protagonista en el fútbol colombiano, teniendo en cuenta la novela que se ha armado sobre lo que será el futuro del delantero en el segundo semestre del 2024, pues se ha rumorado que su salida del Deportivo Cali sería inminente y su llegada al Independiente Medellín ya sería un hecho.

Según han revelado varios medios de la ciudad de Cali, el equipo azucarero habría tomado una contundente decisión sobre el futuro de Luis Sandoval, pues al parecer, el jugador no sería tenido más en cuenta durante este semestre tras la negativa del barranquillero para extender su vínculo con la institución.

Novela de Luis Sandoval con el Deportivo Cali

“El Deportivo Cali anunció que a partir de hoy no se cuenta con el jugador Luis 'Chino' Sandoval, y no entrará en las siguientes convocatorias, fue decidido en el comité ejecutivo del club”, aseguraron varios medios de la ciudad de Cali.

Sin embargo, esta información fue desmentida por el Deportivo Cali, que por medio de un comunicado aseguró que el jugador no ha sido apartador del equipo principal como se ha mencionado y dejó claro que el delantero podría estar a disposición del cuerpo técnico cuando ellos lo deseen.

“Ante los rumores e informaciones difundidas en las últimas horas, nos permitimos aclarar que el jugador Luis Fernando Sandoval tiene vínculo contractual vigente con nuestra Asociación, y por ende, está a completa disposición del cuerpo técnico cuando lo estimen necesario”, aseguró el comunicado del equipo azucarero.

Empresario de Luis Sandoval rompió el silencio

Tras los rumores sobre su posible vinculación con el Independiente Medellín en el segundo semestre, Ángelo Ronconi, empresario de Luis Sandoval, habló con Win Sports sobre los rumores presentando en los medios de comunicación y redes sociales, dejando claro que en la actualidad el jugador no tiene nada firmado con ningún equipo.

“No, en absoluto no tenemos firmado ninguna vinculación o exclusividad, no sé dónde va a jugar Luis porque no ha recibido ningún dinero, me tocó aclararlo porque eso genera situaciones que no son deportivas y no está bien. Es importante aclararlo", finalizó el empresario de Luis ‘Chino’ Sandoval.