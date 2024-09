Luis Díaz no tiene el puesto asegurado en Liverpool: prensa inglesa elogió a Cody Gakpo

El martes pasado, Liverpool visitó al AC Milan para disputar un duelo correspondiente a la primera fecha de la Champions League 2024/25. Los dirigidos por Arne Slot protagonizaron una notable remontada en el Estadio de San Siro y se impusieron por 1-3. Cody Gakpo, quien ocupó el puesto habitual de Luis Díaz en el onceno de los 'reds', fue una de las grandes figuras del partido.

Slot sorprendió con su formación y dejó en el banco de los suplentes a 'Lucho', quien venía de anotar tres goles en las primeras cuatro fechas de la Premier League (una al Brentford y dos al Manchester United, en Old Trafford). Por su parte, Gakpo no había sido inicialista en ningún compromiso liguero y no tenía anotaciones a su nombre.

Pues bien, el neerlandés aprovechó la oportunidad de su compatriota y la 'rompió' en territorio italiano. Fue una pesadilla constante para Davide Calabria e hizo estragos por la banda derecha. Al minuto 67', asistió a Dominik Szoboszlai, quien definió de gran manera y le puso cifras definitivas al encuentro. Díaz entró un minuto después de ese gol y completó 22' contra la escuadra 'rossoneri'.

Cody Gakpo y Federico Chiesa, las 'amenazas' de Luis Díaz

La prensa de los 'reds' llenó de elogios a Gakpo y puso en tela de juicio el puesto de Díaz en el esquema de Slot. Federico Chiesa, quien también juega en esa posición, hizo su debut oficial con Liverpool. Así las cosas, el de Barrancas tendrá que brillar cada vez que pise un terreno de juego para no quedar relegado en el banquillo.

¿Qué dijo la prensa inglesa sobre Luis Díaz y Cody Gakpo?

"Con Luis Díaz en el banquillo, Gakpo aprovechó su oportunidad con ambas manos, más obviamente con su potente ráfaga para crear el tercer gol que aseguró el partido para Liverpool. Jugando por la banda izquierda, ningún jugador visitante tuvo más toques en el área del AC Milan y en dos ocasiones picó las palmas del portero local Mike Maignan con sus feroces disparos”, señaló el 'Liverpool Echo'

"Gakpo sabe que su temporada finalmente ha comenzado y que, con esta evidencia, será un fuerte candidato para un puesto de titular regular", concluyó.