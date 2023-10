Luis Díaz nunca ha convertido un gol de penalti: ¿Por qué se encargó del cobro contra Ecuador?

Luis Díaz es uno de los atacantes más codiciados a nivel mundial y es inamovible en el esquema de Jürgen Klopp. El guajiro también se ganó la titularidad en la Selección Colombia; sin embargo, no ha podido demostrar el mismo nivel que ofrece cada fin de semana con el Liverpool. El martes, 'Lucho' fue el gran señalado en la 'tricolor', tras el empate 0-0 contra Ecuador. El número '7' del combinado nacional erró un penalti y prolongó su mala racha desde los 'doce pasos'.

Díaz nunca ha convertido un penalti. De hecho, en los 90' o 120' minutos solo ha realizado un cobro. El 16 de enero de 2022, cuando aún militaba en el Porto, se encargó de un cobro en el partido contra B SAD. El partido estaba 1-3 a favor de los 'dragones' y el de Barrancas quería su gol. Para su mala fortuna, Luiz Felipe adivinó sus intenciones y le atajó el disparo.

Pasaron 639 días entre ese cobro y el del martes, contra la 'Tri'. Jugadores experimentados en esta materia, como James Rodríguez y Rafael Santos Borré, le dieron el balón al exjugador del Junior de Barranquilla, al parecer con la intención de que se tomara confianza, tras las críticas recibidas luego del partido contra Uruguay. El plan les salió mal, pues Moisés Ramírez desvió el remate del colombiano.

Luis Díaz nunca ha sido de cobrar penaltis

En la Copa América 2019, Colombia se enfrentó contra Chile en los cuartos de final. El partido terminó igualado 0-0 y nueve minutos antes de que sonara el pitazo, el guajiro entró al terreno de juego para reemplazar a Roger Martínez.

Ambas selecciones convirtieron sus primeros cuatro cobros (por Colombia: James Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina). Fue entonces cuando William Tesillo falló el quinto remate y Alexis Sánchez liquidó la serie. El del Liverpool no figuró entre los cobradores.

En la Copa América 2021, Colombia se vio las caras con Uruguay en 'cuartos' y el ganador se definió desde los 'once metros', tras igualar 0-0. Díaz no cobró en dicha tanda y la 'amarilla' avanzó al imponerse 2-4. En la siguiente instancia, el combinado patrio se midió contra Argentina y llegaron a esa definición, luego de empatar 1-1. El de Barrancas no remató y la 'albiceleste' se impuso por 3-2.

Luis Díaz falló en una serie con el Junior

El primer penalti en la carrera de Díaz fue con el Junior de Barranquilla, en la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2018. El 'tiburón' llegó a la tanda de penaltis contra Lanús, luego de empatar 1-1 en el global. A pesar de que Esteban Andrada le atajó el cobro a Díaz, el cuadro de la 'arenosa' avanzó gracias a un estelar Sebastián Viera.

En la final de esa Copa Sudamericana, la cual Junior perdió contra Atlético Paranaense, 'Lucho' tampoco cobró.

