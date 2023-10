Carlos Antonio Vélez defendió a Luis Díaz: "Juega solo arriba, sin respaldos y compañía eficiente"

El pasado martes, la Selección Colombia empató 0-0 contra Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito. A pesar de que la 'tricolor' volvió a sumar de visitante en las Eliminatorias Sudamericanas (ya había igualado con Chile en la fecha 2), quedó un sinsabor porque el combinado nacional tuvo las opciones más claras para reclamar las tres unidades. Luis Díaz falló un penalti y quedó en el 'foco de las críticas'.

Díaz no ha tenido un buen arranque con la 'amarilla'. No ha marcado y no ha dado asistencias en los primeros cuatro duelos de este certamen clasificatorio. El atacante guajiro, quien lleva dos festejos en sus últimos 15 partidos oficiales con Colombia, lleva 429' minutos con el arco cerrado en encuentros de esta índole.

En Barranquilla, fue uno de los señalados por el empate contra Uruguay. El futbolista del Liverpool recibió una gran asistencia por parte de Jhon Arias y quedó solo frente Santiago Mele. 'Lucho' definió mal y el balón pasó lejos del arco 'charrúa'. En el estadio 'Casa Blanca' perdió el duelo desde los 'doce pasos' con Wellington Ramírez, quien le atajó el cobro.

Le puede interesar: Luis Díaz y una doble jornada eliminatoria para el olvido

A pesar de su bajo rendimiento, Carlos Antonio Vélez salió en defensa del jugador oriundo de Barrancas. Recordemos que contra la 'celeste', Díaz obtuvo una puntuación de 6.3/10 (la peor de la 'amarilla', junto a Frank Fabra) por parte de 'Sofascore'; mientras que contra la 'Tri', recibió 5.7 unidades.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez de Luis Díaz?

"Lucho Diaz es el jugador colombiano más representativo hoy por hoy. Uno de los únicos dos que juega en equipos 'top' de Europa (el otro es Juan Guillermo Cuadrado, en el Inter). Cuando la Selección Colombia no gana y se especializa en empates la responsabilidad es de todos incluido el D.T (Néstor Lorenzo), quien parece estar más interesado en recuperar jugadores que en hacer un equipo para ganar. Lucho juega solo arriba, sin respaldos y compañía eficiente. Lo mejor es entender bien lo que pasa y respetar", señaló el comentarista de Canal RCN, en su cuenta de 'X'.

¿Es James Rodríguez el responsable del bajo rendimiento de Luis Díaz?

"Me dicen que por lo menos debo elogiar y destacar la actitud de James y tienen razón. La ha tenido como también todos sus compañeros. Pero en futbol se necesita algo más para ser figura y determinante entre otras cosas ganar los partidos que juega, cosa que no ha sucedido. Hacer pases, intentar correr, tirar a la puerta y de pronto marcar un gol es normal además de obligatorio. Para 'ganarse' los elogios hay que ralentizar menos el juego, ser más determinante en el pase progresivo, que es una de sus especialidades, y ayudar a Lucho Diaz que en gran parte sufre los juegos por falta de compañía, en síntesis estar al servicio del equipo. Pero si solo se trata de actitud.. pues sí… ¡felicitaciones!", agregó el periodista.