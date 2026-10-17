Luis Díaz sigue encendido: gol y asistencia frente al Leipzig en media hora

Luis Díaz volvió a celebrar con la camiseta del Bayern Múnich en la jornada de este sábado 17 de octubre donde su equipo recibió la visita del RB Leipzig, en el juego correspondiente a la sexta fecha de la Bundesliga.

El equipo necesitaba un triunfo para recuperar el liderato y desde los primeros minutos apareció la contundencia. Antes de terminar los primeros 45 minutos ya era goleada con un 3-0 a favor y Luis Díaz había sido clave en los primeros goles.

Doblete y asistencia de Luis Díaz vs. Leipzig

Sobre el minuto 12, Luis Díaz se desmarcó y recibió un lindo pase de Joshua Kimmich desde la mitad de la cancha, por lo que el colombiano quedó mano a mano y tras un ligero amague, definió por el palo del arquero para celebrar su tercer gol de la temporada.

Sobre el minuto 26, Harry Kane mandó un balón desde su propia aérea para Luis Díaz, quien condujo hacia adentro y la descargó hacia la izquierda, donde se encontraba Aleksandar Pavlović, quien definió de pierna zurda para poner el 2-0 y entregar una asistencia a 'Lucho'.

Iniciando el segundo tiempo, Díaz volvió a reportarse con un gol para el 4-0 parcial. El guajiro recibió el balón recostado por la izquierda, hizo su típico enganche hacia adentro y definió a colocar para sellar su doblete.