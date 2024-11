Luis Díaz se ganó el cariño de Arne Slot: "Me gusta, para mí es titular"

Este martes 5 de noviembre, Liverpool goleó 4-0 a Bayer Leverkusen en la cuarta fecha de la Champions League 2024/25. Los 'reds' jugaron un segundo tiempo impecable y prolongaron su senda victoriosa en la edición 70 de la 'Orejona'. Arne Slot quedó más que satisfecho con la labor de Luis Díaz, quien se reportó con un histórico triplete.

Slot puso a Díaz Marulanda de '9', pues las bandas las ocuparon Cody Gakpo y Mohamed Salah. El extremo guajiro se movió por diferentes lugares del terreno de juego y su primer gol fue típico de un delantero centro. Recibió un gran pase de Curtis Jones y se la 'picó' al arquero rival para abrir el marcador en territorio inglés.

El exjugador de Junior de Barranquilla se fue feliz y con el balón luego de su primer triplete de su carrera. Slot reafirmó la confianza que el tiene a 'Lucho', quien ya lleva nueve goles y dos asistencias en lo que va corrido de la temporada. El estratega neerlandés ha tenido una buena gestión considerando la abultada plantilla con la que cuenta.

Luis Díaz se llevó todos los elogios de Arne Slot

"No solo la gente de Colombia ama a 'Lucho', los hinchas de Liverpool también lo aman, le tienen esta canción. No lo amo, pero me gusta (risas). Él ha jugado muchos partidos en la Premier League y la Champions League junto a Darwin Núñez y lo ha hecho siempre en el más alto nivel y no es posible para ningún jugador estar en todos los partidos, especialmente cuando estás en su posición. Por esta razón tengo que rotarlos, pero por mí, es un titular, como lo dije hace tres días, así como lo es también Cody", empezó diciendo el exentrenador de Feyenoord.

¿Luis Díaz el nuevo '9' de Liverpool?

“Solo tengo cuatro atacantes disponibles en este momento por las lesiones de Diogo Jota y Federico Chiesa, Darwin no jugó al comienzo y es casi una ficción, es casi imposible jugar con todos, especialmente si no lo has hecho antes. Hoy teníamos que enfrentar a la mejor defensa de Alemania y teníamos que tener a alguien en la mitad y escogimos a 'Lucho' para jugar por la izquierda y también por el medio y si ves el primer gol, pues valió la pena. Fue un gran pase de Curtis Jones", concluyó Slot.