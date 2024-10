Luis Díaz silenció a sus críticos y demostró que no le pesa la camiseta: gol y 'MVP'

"¡Hey! Te pesa, te pesa la camiseta. ¡Hey! te pesa. La de Colombia no te la pongas", le dijo un individuo a Luis Díaz en el banderazo previo al partido entre la Selección Colombia y Chile. El jugador del Liverpool no entró en discusiones con el alborotador y esperó al compromiso para responder en el terreno de juego. Pues bien, se reportó con un golazo y fue elegido el 'Jugador Más Valioso' del triunfo por 4-0.

Díaz Marulanda ha demostrado su amor por la Selección Colombia y siempre ha tenido la capacidad de silenciar a sus críticos. Recordemos que le anotó un doblete a Brasil para lograr la primera victoria en la historia contra la 'verdeamarela' por Eliminatorias Sudamericanas. Brilló en la Copa América 2021, edición en la cual la 'amarilla' se colgó la medalla de bronce.

Si bien no tuvo su mejor rendimiento en la última edición de la Copa América, anotó dos goles y fue esencial para que todo el país se ilusionara con la segunda conquista. Después de un partido discreto en El Alto, viajó a Barranquilla con el objetivo de reivindicarse con su público y fue la gran figura del compromiso.

Luis Díaz y su nuevo registro tras su gol a Chile

Al 52', recibió un pase de James Rodríguez y con un 'no look' venció el arco custodiado por Brayan Cortés. Ejecutó un pase de fantasía para devolverle el favor al volante del Rayo Vallecano, pero el cucuteño no pudo mandarla al fondo de la red. En términos generales fue una pesadilla para la defensa 'roja' y brindó espectáculo en el 'Coloso de la Ciudadela'.

El extremo nacido en Barrancas llegó a 13 goles oficiales con la 'tricolor', dejando en el camino a Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal. Ya ocupa el tercer puesto en este ítem.

Goleadores históricos de la Selección Colombia en partidos oficiales

1. James Rodríguez: 22.

2. Radamel Falcao García: 16.

3. Luis Díaz: 13.

4. Faustino Asprilla: 12.

4. Víctor Hugo Aristizábal: 12.

5. Fredy Rincón: 11.