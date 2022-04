Santiago Arias, otro que salió para hablar del fracaso de la Selección Colombia

No ha sido bueno el último año y medio de Santiago Arias deportivamente hablando. En octubre de 2020 sufrió una rotura de peroné y lesiones en la articulación del tobillo izquierdo, en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas con la Selección Colombia, frente a Venezuela.

En aquel momento, el lateral acababa de ser cedido a préstamo al Bayer Leverkusen y apenas había jugado un partido, pero la lesión lo mantuvo fuera de las canchas por el resto de la temporada. En julio de 2021 tomó un nuevo aire al ser presentado como nuevo jugador del Granada, pero de nuevo, le ha costado ganar terreno y contar con minutos.

Más complicada ha sido la continuidad tras sufrir una lesión muscular, que ha mantenido inactivo a Arias desde el 22 de diciembre del año pasado, cuando actuó 45 minutos en la victoria contra Atlético de Madrid, su exequipo.

Santiago Arias vuelve a ver el sol tras la dura lesión

Tras estar bastante tiempo alejado de los medios de comunicación, Santiago Arias apareció en los micrófonos de Caracol Radio y habló de todo, desde cómo va su recuperación, hasta de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022.

"Bastante bien. Ya he empezado con el grupo a trabajar un poco y espero la próxima semana empezar de lleno, terminar un entrenamiento completo a ver si de aquí a dos semanas estoy de regreso a las canchas", dijo el futbolista antioqueño respecto a la lesión de la cual ya se está recuperando.

"La lesión bien, sin ningún problema. El tobillo después de casi el año, bastante bien, pude volver a jugar y al final de la primera parte de la temporada, tuve una pequeña lesión en los isquios, pero ya evolucionando. Es una lesión diferente. Yo hice pretemporada con el Atlético sin problema, los partidos que tuvimos los hice bien. Al final me prestan. Después de casi 9 meses sin jugar, cuesta volver. Estuve en un momento en el que me costó, pero tras tres meses, cuatro meses, pude jugar e incluso hice un gol. Luego llegó esta lesión y es lo que me aleja del campo", añadió.

Un fracaso llamado Selección Colombia

Respecto al pésimo momento que vive la Selección Colombia, Arias se mostró frustrado e impotente por no haber podido ser convocado y contribuir en algo para cambiar el rumbo en la eliminatoria y también tuvo una postura crítica frente a los puntos perdidos de manera insólita y que al final crucificaron a la 'tricolor'.

"Triste por la situación, por no haber podido ayudar a los compañeros. Siempre hay la ilusión de volver y ante todo creo que como buen colombiano apoyando a mis compañeros. No se dan las cosas por unos resultados que de pronto se podía haber hecho más. Al final como jugador de selección siempre se quiere dar lo mejor, en las eliminatorias de Sudamérica no regalan nada, la eliminatoria estuvo pareja, aparte de Brasil, fue pareja. No se marca que es lo importante y hay que aprovechar las acciones que se tienen, Colombia tuvo partidos para hacer, pero no se pudo. Ahora hay que replantear, empezar de cero y buscar el cupo al próximo".

En las últimas semanas se ha revivido la caótica salida de Carlos Queiroz de Colombia, generando más rumores de cómo fue en realidad la relación con los jugadores, y Arias, al haber hecho parte del proceso del DT portugués, contó su versión.

"Cada entrenador tiene sus métodos. Yo estuve con él y como jugador hay que adaptarse a lo que quiere el entrenador. Él no había tenido la oportunidad de estar en Sudamérica antes y eso tal vez le costó. No hubo problemas con él, ni con él ni con nadie. Al final esto es un proceso y lleva su tiempo", comentó.

"No estuve en ese momento en los partidos (contra Uruguay y Ecuador), no sé qué habrá pasado internamente. Es un grupo tranquilo que habla todo, no creo que esté para pelear con ningún entrenador, el tiempo mío en Selección nunca hubo ningún problema como se comentó en ese momento, me parece irreal, no creo que haya pasado nada de lo que se habló. Al perder se especula mucho y eso afectó mucho a la parte técnica como a los jugadores. Nadie quiere perder, pero puede pasar. Hay camino por recorrer para sacarlo adelante, no es quedarse en esas derrotas", confesó.

El sueño de volver

Santiago Arias no reprocha nada de la lesión, antes bien, luego de bastante tiempo, admite que sigue aprendiendo de ella y que le aumentó el deseo de volver a su mejor nivel futbolístico para demostrar que es hombre de Selección Colombia.

"Uno aprende a valorar todo. Esto ayuda a crecer, mirar hacia adelante. Todavía tengo mucho por dar, mi carrera está en una buena parte, quiero estar más tiempo en Selección pero depende de los entrenadores, de cómo esté en la parte futbolística. Siempre he querido volver a Selección, hubo un momento que estuve bien y no se dio la oportunidad de volver y era entendible, pero siempre estoy esperando un llamado, sería mi felicidad".

