¡Mas reconocimientos! Luis Díaz, en el XI ideal de sudamericanos en Europa

El arquero argentino Gerónimo Rulli fue figura clave en el triunfo del Villarreal ante Bayern Múnich (1-0) al realizar cuatro atajadas en la segunda parte. En Lisboa, el colombiano Luis Fernando Díaz fue el gran protagonista en el triunfo de Liverpool ante Benfica (3-1) al registrar un tanto y una asistencia.

Le puede interesar: Luis Díaz y la 'chicana' a Benfica tras su gol: "Lo estaba esperando"

Tras la disputa de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League, y los encuentros pendientes de las grandes ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Gerónimo Rulli – Éder Militao, Juan Foyth, Iago – Vinícus Jr., Fabinho, Luis Fernando Díaz, Federico Valverde – Richarlison, Darwin Núñez y Giovanni Simeone.

Arquero:

Gerónimo Rulli (Villarreal/ARG): El cancerbero tuvo un papel importante en el triunfo por la mínima ante Bayern Munich (1-0) al contribuir con cuatro atajadas en la segunda parte del encuentro.

Rulli suma dos vallas invictas consecutivas en la Champions League.

Defensores:

Éder Militao (Real Madrid/BRA): El central brasileño repitió como titular en el triunfo ante Chelsea (3-1) en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

No obstante, vio una amarilla y se perderá la vuelta por acumulación de tarjetas. Militao disputó 64 minutos antes de ser sustituido debido a problemas musculares.

Juan Foyth (Villarreal/ARG): El zaguero 'albiceleste' fue titular en el triunfo ante el Bayern Múnich (1-0) y dejó una buena imagen en los 81 minutos que se mantuvo en la cancha.

El defensor registró 11 recuperaciones, más que cualquier otro futbolsita en el terreno de juego.

Iago (Augsburgo/BRA): El defensor brasileño disputó los 90 minutos en el triunfo ante Maguncia (2-1) en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de la Bundesliga.

Volantes y mediocampistas:

Mire también: ¡Enmudeció al estadio! Golazo de Luis Díaz para darle tranquilidad a Liverpool en Champions

Vinícius Jr. (Real Madrid/BRA): El volante brasileño registró su sexta asistencia en la Champions League en el triunfo ante Chelsea (3-1).

Tras recibir un balón de Karim Benzema y emprender la carrera (21), el brasileño devolvió el esférico con un centro desde el borde del área chica para que el francés la enviara al fondo de la red de un cabezazo.

Fabinho (Liverpool/BRA): El centrocampista brasileño, que venía de marcar un tanto en el triunfo ante Watford (2-0), repitió como titular en la victoria ante Benfica (3-1).

Fabinho completó los 90 minutos y dio una sólida actuación en el centro de la cancha.

Luis Fernando Díaz (Liverpool/COL): El 'Guajiro' fue la gran figura en el triunfo 'Red' ante Benfica (3-1) al firmar un tanto y una asistencia.

"Fue un buen gol para él (Díaz) y un colchón de dos goles puede hacer la diferencia (para Liverpool). Esperamos poder terminar la misión (en la vuelta)", dijo el defensor escocés Andrew Robertson a los medios ingleses tras el encuentro.

Federico Valverde (Real Madrid/URU): El 'Pajarito' salió de inicio en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que acabó imponiéndose al Chelsea (3-1) en Londres.

Valverde completó 86 minutos antes de ser reemplazado por Dani Ceballos.

Atacantes:

Richarlison (Everton/BRA): El brasileño registró un 'doblete' para poner fin a una sequía de diez partidos con los 'Toffees' sin ver puerta.

Sin embargo, no fue suficiente para evitar la derrota ante el Burnley (3-2) en la Premier League.

Darwin Núñez (Benfica/URU): El atacante 'charrúa' hiló su segundo partido de Champions League viendo puerta. Sin embargo, no pudo evitar el descalabro del cuadro lisboeta ante Liverpool (3-1).

"Trabajaremos para tener un buen resultado en la vuelta. No estoy contento. Quiero títulos, no marcar goles. Me voy a casa triste", señaló tras el encuentro.

Núñez suma 28 dianas y tres asistencias en 35 partidos disputados hasta el momento.

Giovanni Simeone (Hellas Verona/ARG): El 'Cholito' convirtió un tanto para asegurar el triunfo por la mínima ante Génova (1-0) en el encuentro disputado el pasado lunes.

Simeone suma 16 tantos y dos asistencias en 28 partidos disputados en lo que va de la campaña.

Además: ¡Amor puro! Klopp y Mané le demostraron el gran cariño que le tienen a Luis Díaz frente a las cámaras