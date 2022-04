Leyenda del fútbol inglés enloqueció con partido de Luis Díaz: "Qué fichaje"

Luis Díaz completó un partido fabuloso en la ida de los cuartos de final de Champions League entre Liverpool y Benfica, y en el que el conjunto 'red' se llevó la ventaja tras ganar 1-3 en Lisboa.

Fue un duelo especial y particular para el jugador colombiano, pues en la previa había mucho morbo por su regreso a Portugal y para enfrentar precisamente al que fuera su acérrimo rival mientras vistió los colores del Porto.

El de esta tarde, fue el octavo duelo de 'Lucho' contras las 'águilas', y en el que extendió su paternidad, pues completó seis victorias y apenas dos empates. Además, con el de hoy, el colombiano llegó a dos goles.

Aunque Liverpool parecía tener el partido controlado con el 0-2 a su favor, el descuento de Darwin Núñez en el amanecer del segundo tiempo, revivió al Benfica, que se fue montando en el trámite y contó con chances de igualar el marcador.

Eso despertó la preocupación en Jürgen Klopp, que lejos de querer meter a atrás a su equipo, le metió mano en la ofensiva y sacó a Sadio Mané y Mohammed Salah, pero dejó en cancha a Luis Díaz, otorgándole la responsabilidad de marcar la diferencia, y así lo hizo.

El colombiano atendió el llamado y faltando tres minutos para el final, aprovechó un magistral pase entre líneas de Naby Keita, eludió al arquero en el borde del área, y de primera, definió con pierna zurda para enviar el balón al fondo de la red.

El gol y su actuación en general, ratifican el gran momento de Luis Díaz en Liverpool, pues con apenas dos meses de haber llegado al equipo, ya despunta como una de las principales figuras y con el tiempo se está adueñando del mote de referente en el ataque 'red'.

El fichaje del colombiano ha sido alabado por aficionados y por su puesto, por parte de personalidades reconocidas del fútbol inglés y uno de los que no se ha guardado ningún elogio hacia el jugador guajiro es el histórico exdelantero Gary Lineker, quien esta vez volvió a rendirse ante 'Lucho' Díaz.

"Magnífico gol de Díaz debería sellarlo (la serie) para Liverpool. Qué fichaje", escribió Lineker en su cuenta de Twitter durante el partido.

Superb goal from Diaz should seal it for @LFC. What a signing.