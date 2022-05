¡El socio de 'Lucho'! Sadio Mané destacó su relación con Díaz

El Liverpool logró una importante victoria contra el Aston Villa, en un encuentro que contó con la presencia importante de Luis Díaz, quien sumó una nueva titularidad en los 'Reds' y asistió a su compañero, el senegalés Sadio Mané para poner el 2-1.

Con este resultado, el Liverpool empata a 86 puntos con el Manchester City, que el miércoles podría recuperar la cabeza en solitario si gana al Wolverhampton.

Hubiese sido curioso que el Liverpool hubiese sido apartado de la carrera por el título por dos antiguas estrellas en Anfield, el entrenador Steven Gerrard, que nunca pudo ganar la Premier League en toda su etapa como jugador 'Red', y el brasileño Philippe Coutinho.

El brasileño Douglas Luiz adelantó a los 'Villanos' nada más iniciarse el encuentro (3), aprovechando un rechace de su compatriota Alisson Becker a un cabezazo del propio jugador del Aston Villa.

En una jugada en la que la defensa del equipo de Birmingham no acertó a rechazar un saque de falta que Trent Alexander Arnold colgó al corazón del área, el camerunés Joel Matip empató el encuentro para los 'Reds' (6).

El equipo de Jürgen Klopp necesitó esperar a la segunda parte para decantar el encuentro a su favor, con un centro del colombiano Luis Díaz que el senegalés Sadio Mané cabeceó pegado al palo, lejos del alcance del arquero argentino Damián Martínez (65).

Es el 12º gol de Sané desde febrero, coincidiendo con la llegada a Anfield de Luis Días, que lejos de amenazar el puesto como titular del delantero africano, le ha permitido descubrirse como 'falso 9'.

“Lo conozco muy bien. Es un muy buen jugador. Entreno con él todos los días; así que tenemos una buena sociedad. Cuando él tenía el balón, sabía que iba pasármelo y yo solo tenía que estar listo para anotar”, destacó el senegalés sobre su compañero colombiano.

🗣 "We know each other, we train every day."



Sadio Mane on his headed goal and his partnership with Luis Diaz pic.twitter.com/mI7JsWy4ln