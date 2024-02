Muriel, a punto de llorar en su despedida del Atalanta: “Tengo un nudo en la garganta”.

Al borde de las lágrimas y con el corazón en la mano se despidió Luis Fernando Muriel de todos los aficionados del Atalanta, luego de que se diera oficial que el delantero cafetero será nuevo jugador del Orlando City de la MLS. En su estadía en Bérgamo, el barranquillero anotó 68 goles y escribió su nombre en la historia del club, teniendo en cuenta que estuvo en la plantilla que clasificó al equipo a su primera Champions League.

Ante la llegada a su nuevo equipo, Luis Fernando Muriel aprovechó las redes sociales personales para publicar un video despidiéndose de todos los aficionados, compañeros y cuerpo técnico del Atalanta, dejando claro que será difícil que salga de su corazón esos bellos momentos que vivió durante las cinco temporadas que estuvo en Bérgamo.

Despedida de Luis Fernando Muriel de Atalanta

“Tengo un nudo en la garganta que seguramente no me hará hablar bien. Gracias por haberme apoyado, por haberme soportado y por el afecto dentro y fuera de la cancha. Gracias al presidente Antonio (Percassi), a Luca (Percassi) y al míster Gasperini que siempre me acompañaron”, inició el mensaje de Luis Fernando Muriel.

Además, el jugador de la Selección Colombia dejó claro que la transferencia al equipo de la MLS se hizo en tiempo récord y por tal motivo no tuvo el espacio para realizar la despedida de frente, pero afirmó que más adelante tendrá el tiempo para poderse despedir de todos los integrantes del Atalanta.

“Ojalá pudiera haberlo hecho en persona, pero no tuve tiempo de programar una despedida porque tan pronto como llegó el OK tuve que irme a los médicos con mi nuevo club antes de firmar”, añadió Luis Fernando Muriel, quien salió del Atalanta en busca de más minutos en la presente temporada.

Palabras de agradecimiento de Luis Muriel a los hinchas de Atalanta

Por último, Luis Fernando Muriel afirmó que el amor entre él y Atalanta siempre estará presente en su corazón, además aprovechó para agradecer todo el apoyo de los aficionados de Bérgamo y pidió que lo sigan en su nueva experiencia en el fútbol de la MLS, la cual será la casa del delantero durante las próximas temporadas.

“Siempre en mi corazón, como un segundo hogar (…) Gracias por todos los mensajes de afecto en estos días, espero que me sigan también en mi nueva aventura en Orlando. Siempre te llevaré conmigo. Gracias desde el fondo de mi corazón. Abrazos a todos ustedes”, finalizó el delantero de la Selección Colombia.

