¡Polémica en Uruguay! Luis Suárez expuso a Marcelo Bielsa: "Ha separado a todo el grupo"

La Selección de Uruguay atraviesa un momento complicado luego de las 'explosivas' declaraciones de Luis Suárez. El delantero de Inter Miami, quien se retiró de la 'celeste' el pasado 6 de septiembre, lanzó fuertes críticas a Marcelo Bielsa. El 'Pistolero' no aguantó más y reveló controversiales comportamientos por parte del 'Loco'.

Suárez, quien se despidió de su selección en el Estadio Centenario con un empate 0-0 contra Paraguay, dio detalles íntimos de lo vivido en la última edición de la Copa América. "En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia", dijo el notable delantero 'charrúa' en una conversación con 'De fútbol se habla así', de DSports.

El exjugador del Liverpool y Barcelona habló de Agustín Canobbio, quien vivió una situación desagradable en territorio estadounidense. A lo largo del certamen de la Conmebol sumó 1' y no recibió el mismo trato que el resto del plantel. "A Canobbio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto", dijo 'Lucho'.

"Marcelo Bielsa ni saludaba"

Bielsa, reconocido en el mundo del fútbol por su singular personalidad y conocimiento táctico, no fue cercano a su plantel durante la Copa América. Según Suárez, le hizo insólitas exigencias a los futbolistas uruguayos. Instauró ciertos lineamientos en las sedes de la escuadra uruguaya, los cuales generaron inconformidad en el camerino.

"Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras", reveló el goleador histórico de Uruguay.

"Yo tuve una charla con Bielsa de cinco minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’. En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día", agregó.

"Marcelo Bielsa ha separado al grupo"

"Matías Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro? El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar", concluyó.

A pesar del mal ambiente que reveló Suárez, Uruguay se quedó con la medalla de bronce en la Copa América y milita en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas.