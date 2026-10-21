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Luis Suárez se fue de doblete en la Champions y amenaza récord histórico

El delantero colombiano sumó dos nuevos goles en la jornada de Champions League, aunque no logró evitar la derrota de su equipo.

Luis Suárez doblete con el Porto
FOTO: Sporting CP

Ángel Ballén

octubre 21 de 2026
06:17 p. m.
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En la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, Luis Javier Suárez volvió a reportarse con goles. El delantero del Sporting de Lisboa marcó doblete, pero su equipo terminó cayendo por 2-3 ante LASK Linz de Austria en Portugal.

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El samario marcó el primer gol del encuentro con un cobro desde el punto penal al minuto 5 del encuentro. Sin embargo, el equipo visitante remontó y se puso 1-3, por lo que el doblete del colombiano llegó con el descuento al minuto 89.

Con estos dos goles, Suárez va con paso perfecto a nivel individual en esta temporada de Champions League. En las primeras jornadas marcó de a un gol en los triunfos ante Galatasaray de Turquía y Lens de Francia.

Luis Suárez va por el récord colombiano

La temporada pasada, Luis Suárez marcó 5 goles en la Champions con la camiseta del Sporting en la principal competencia de clubes de Europa. Ahora, sumó otros 4 tantos en tres partidos, por lo que su cuenta personal va en 9 unidades.

Con esto, se ubica entre los máximos goleadores colombianos en la historia de la competencia, solo por detrás de Luis Díaz, Jackson Martínez y Falcao García.

  1. Luis Díaz - 18 goles con Porto, Liverpool y Bayern Múnich.
  2. Jackson Martínez - 13 goles con el Porto (+1 en fase previa)
  3. Falcao García - 12 goles con Porto y Mónaco (+2 en fase previa)
  4. Luis Suárez - 9 goles con Sporting CP
  5. Luis Fernando Muriel, James Rodríguez y Felipe Pardo, todos con 5 goles cada uno.

Cabe recordar que con el gol de Suárez ante el Lens, ya se había convertido en el máximo goleador histórico del Sporting en la Champions con 7 tantos, por lo que ahora aumenta su ventaja en esta importante estadística.

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