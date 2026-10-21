Luis Suárez se fue de doblete en la Champions y amenaza récord histórico

En la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, Luis Javier Suárez volvió a reportarse con goles. El delantero del Sporting de Lisboa marcó doblete, pero su equipo terminó cayendo por 2-3 ante LASK Linz de Austria en Portugal.

El samario marcó el primer gol del encuentro con un cobro desde el punto penal al minuto 5 del encuentro. Sin embargo, el equipo visitante remontó y se puso 1-3, por lo que el doblete del colombiano llegó con el descuento al minuto 89.

Con estos dos goles, Suárez va con paso perfecto a nivel individual en esta temporada de Champions League. En las primeras jornadas marcó de a un gol en los triunfos ante Galatasaray de Turquía y Lens de Francia.

Luis Suárez va por el récord colombiano

La temporada pasada, Luis Suárez marcó 5 goles en la Champions con la camiseta del Sporting en la principal competencia de clubes de Europa. Ahora, sumó otros 4 tantos en tres partidos, por lo que su cuenta personal va en 9 unidades.

Con esto, se ubica entre los máximos goleadores colombianos en la historia de la competencia, solo por detrás de Luis Díaz, Jackson Martínez y Falcao García.

Luis Díaz - 18 goles con Porto, Liverpool y Bayern Múnich. Jackson Martínez - 13 goles con el Porto (+1 en fase previa) Falcao García - 12 goles con Porto y Mónaco (+2 en fase previa) Luis Suárez - 9 goles con Sporting CP Luis Fernando Muriel, James Rodríguez y Felipe Pardo, todos con 5 goles cada uno.

Cabe recordar que con el gol de Suárez ante el Lens, ya se había convertido en el máximo goleador histórico del Sporting en la Champions con 7 tantos, por lo que ahora aumenta su ventaja en esta importante estadística.