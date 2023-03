Macalister Silva se conforma con Sudamericana: "Seguimos en un torneo internacional"

Millonarios no logró la hazaña de derrotar a Atlético Mineiro en Brasil y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Tras un primer tiempo en el que aguantó y le cerró los espacios al rival para mantener el arco en cero, en la segunda parte quedó desdibujado más que todo por los cambios no acertados de Alberto Gamero.

En tanto, el 'galo' puso a prueba toda la jerarquía individual que tiene. Paulinho por duplicado y Hulk con una tremenda tijera, le dieron el triunfo 3-1 (4-2 en la serie global) para así revalidar su rótulo de candidato al título continental este año.

Aunque sobre el papel, Millonarios era inferior a Mineiro, en la cancha no se sintió tanto y pudo haber hecho más para quedarse con la serie, por eso el sabor amargo de los hinchas que ahora deberán consolarse con la clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana.

Macalister Silva y el consuelo de la Sudamericana

Para David Macalister Silva, disputar 'la otra mitad de la gloria' no es nada menor y en rueda de prensa le restó importancia a la eliminación en Libertadores y se mostró conformista con al menos disputar una competencia internacional, pese a que no fuera la que todo el entorno albiazul deseaba.

"Agradecerle a los hinchas que vinieron hasta acá, lastimosamente no es el resultado que queríamos, pero seguimos en un torneo internacional, y lo afrontaremos al máximo. En el grupo tenemos que tener claro que esto no queda acá, no se queda en las victorias y tampoco en las derrotas", dijo el capitán.

"Como dice el profe, no se puede tapar el sol con un dedo, pero es tres de cuatro que nos quedamos. Avanzamos a grupos de Sudamericana, que es algo que no habíamos logrado. Entonces a veces es mirar un poquito hacia donde se ve. ¿Qué queríamos el grupo de Libertadores? Totalmente cierto porque era lo que anhelábamos, pero también hay que mirar las cosas buenas", añadió.

"Hay que aprovechar la localía"

Macalister Silva también lamentó haber desperdiciado las pocas chances claras que tuvo Millonarios en Brasil, como la que él mismo tuvo al minuto 5 de partido y que pudo haber cambiado totalmente la historia del partido. También, hizo un 'mea culpa' por no haber hecho más por sacar ventaja en Bogotá, pero nuevamente mostró calma por la clasificación a Sudamericana.

"Evidentemente hay que mirar que tienen un 100% de efectividad sin desmeritar lo que hace Mineiro, y que nosotros tuvimos unas claras que dejamos pasar. Esto nos enseña que hay que aprovechar la localía, pero quedamos en un torneo internacional que lo veníamos buscando, entonces nuevamente invito a que se vea lo que se logra y no lo que se deja ir", concluyó.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, al igual que el de Libertadores, se realizará el 27 de marzo en la sede de la Conmebol en Paraguay.

