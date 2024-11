Revelan detalles inéditos de la mala relación entre James y su DT en el Rayo Vallecano

En las últimas horas, desde España, revelaron detalles inéditos de la relación de James Rodríguez con su entrenador en el Rayo Vallecano y señalaron la gran posibilidad de que el mediocampista colombiano abandone el club de Vallecas en enero, ante la poca participación que ha tenido con el primer equipo.

James firmó con el Rayo Vallecano después de ser la máxima figura de la Copa América y ante lo modesto del equipo madrileño, todos sus hinchas creían que el colombiano llegaría a comandar una temporada histórica, sin embargo, la historia ha sido completamente distinta y el cucuteño ha disputado muy pocos minutos.

Chiringuito revela detalles de relación de James y DT

Ante la poca participación de James con el Rayo, El Chiringuito, uno de los programas deportivos más reconocidos de España, señaló en las últimas horas que el colombiano no está en los planes de su entrenador, que su método de juego no compagina y que no sería raro que el ‘10’ abandonara la institución en el mercado de enero.

De acuerdo con información de Edu Aguirre, un periodista cercano a James desde su época como futbolista del Real Madrid, el técnico Iñigo Pérez no ha tenido siquiera un acercamiento con el colombiano desde su llegada al plantel; lo que refleja la mala relación entre ambos.

“El entrenador de Rayo no ha tenido ni una reunión con James Rodríguez, no le dice en donde tiene que jugar, que tiene que mejorar, donde tiene que presionar, nunca ha hablado con él”, destacó el periodista.

De igual manera, desde el programa indicaron que James no estaría cumpliendo con los requisitos del entrenador y por esta razón no cuenta con minutos en cancha. “No es un problema personal con él, no encaja en lo que el Rayo Vallecano y el equipo pide de él, ni físicamente en defensa, ni en ataque ni en transiciones. No cumple la exigencia física que necesita el Rayo Vallecano”, informó Marcos de Vicente, periodista del famoso programa español.

Esta noticia ha levantado todo tipo de reacciones entre los aficionados del colombiano y el próximo juego con Rayo Vallecano será ante Las Palmas, el viernes 8 de noviembre a las 3:00 p.m., donde se espera un nuevo manejo de la situación.