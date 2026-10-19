Manchester City sufriría duras consecuencias en Inglaterra y podría descender: esto se sabe

El panorama futbolístico en el Reino Unido se encuentra completamente revolucionado tras las revelaciones que apuntan directamente al corazón del Manchester City.

Según la información difundida en las últimas horas y replicada por los principales medios deportivos internacionales, el conjunto 'sky blue' afronta un horizonte judicial y deportivo de máxima gravedad que podría traducirse en un castigo sin precedentes en la historia moderna de la máxima categoría del fútbol inglés.

Tras una exhaustiva y compleja investigación que se ha prolongado durante años en torno a las presuntas infracciones financieras de la entidad, las sanciones que barajan los órganos disciplinarios superan con creces cualquier expectativa previa.

Lejos de quedar en una simple multa económica o en una leve reprimenda administrativa, los informes detallan que el club entrenado por Enzo Maresca se encamina inexorablemente hacia un escenario de descenso administrativo, con una permanencia calculada de al menos dos temporadas en la EFL Championship.

Esto sufriría el City de Inglaterra

La fórmula que manejan los expertos legales y los comités encargados del caso busca un equilibrio entre la contundencia del castigo y la viabilidad del proceso competitivo. La sanción contemplaría una severa deducción de puntos de carácter inmediato para la presente campaña, complementada de manera estratégica con penalizaciones acumulativas que condenarían al club celeste a disputar un segundo curso consecutivo en la categoría de plata del fútbol inglés.

De acuerdo con los análisis jurídicos publicados, la intención detrás de este formato de castigo prolongado no es otra que permitir que la institución disponga de un margen temporal real para reestructurarse por completo.

Un descenso directo y repentino sin una vía clara de gestión posterior alteraría drásticamente los cimientos económicos de la competición; por ello, una sanción escalonada de dos años funcionaría como un mecanismo de purga deportiva e institucional.

Esta inminente resolución supone un terremoto absoluto para el modelo de éxito que el Manchester City ha construído durante la última década. La pérdida de la categoría reina durante un bienio implicaría desafíos mayúsculos en múltiples áreas: