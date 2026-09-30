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"Superaremos esto juntos": Pep Guardiola a hinchas del Manchester City tras escándalo

El club inglés fue declarado culpable de múltiples delitos financieros por parte de una comisión independiente de la Premier League.

Palabras de Guardiola a hinchas del Manchester City.
Foto: Manchester City

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
11:49 a. m.
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Horas después de que terminara de estallar el escándalo entre el Manchester City y la Premier League por la confirmación de la culpabilidad del club en más de 100 delitos financieros por parte de una comisión independiente, el exentrenador y múltiple campeón con el equipo inglés, Pep Guardiola, se pronunció al respecto y le dedicó unas palabras a los hinchas.

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¿Qué le dijo Pep Guardiola a los hinchas del Manchester City?

El entrenador español, que estuvo al frente del Manchester City durante 10 años, escribió en sus redes sociales: "Estoy, siempre he estado, siempre estaré detrás de mi club, mi dueño, mi presidente", y fue claro al afirmar que van a superar juntos esa situación. "Los amo a todos", concluyó Guardiola.

En el comunicado oficial que el Manchester City publicó después de confirmarse su culpabilidad, informaron que son inocentes y cuentan con todas las pruebas necesarias para demostrar que la comisión encargada de la investigación está equivocada.

Su etapa como entrenador coincide con la época más exitosa del club en toda la historia, por lo que cualquier acusación y posterior sanción que reciban impactaría directamente en él y todos los logros que consiguió como entrenador principal, pues una de las posibles sanciones podría ser la retirada de los títulos conseguidos durante los años que están siendo investigados.

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Palmarés de Pep Guardiola como entrenador del Manchester City

Llegando al banquillo del 'City' para el verano de la temporada de 2016, Guardiola registró un total de 593 partidos dirigidos y la impactante cifra de 20 títulos conquistados; dentro de los más importantes se destaca la primera UEFA Champions League de la historia del club, 6 Premier League y 1 mundial de clubes.

Al finalizar la temporada 2026 anunció su salida de los 'Sky Blues' y hasta el momento no ha anunciado cuándo volverá a dirigir y si lo hará en un club o una selección nacional.

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