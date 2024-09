Marcelo llegó de sorpresa a la presentación de Gabriel Fuentes y así reaccionó el colombiano

Gabriel Fuentes tendrá una nueva experiencia en el fútbol internacional luego de haber firmado con el brasileño Fluminense en los últimos días y en colombiano ya dio de qué hablar en su rueda de prensa de presentación debido a su reacción tras ver al histórico lateral izquierdo brasileño Marcelo llegar hasta ese lugar.

El lateral izquierdo se despidió del Junior de Barranquilla, equipo de sus amores, para firmar con Fluminense y ahora compartirá vestuario con varias figuras internacionales como Thiago Silva, Marcelo, Felipe Melo, Jhon Arias, entre otros.

Marcelo sorprendió a Gabriel Fuentes

Fuentes fue presentado en las últimas horas oficialmente con el club brasileño y el colombiano vivió un curioso momento rápidamente, luego de que el histórico lateral izquierdo Marcelo apareciera repentinamente en la rueda de prensa y saludara al ex Junior de Barranquilla, con quien competirá por un puesto en el primer equipo.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver cómo Fuentes fue sorprendido con la aparición de Marcelo en el lugar y la risa nerviosa del colombiano, quien confesó que se desconcentró con el brasileño.

“Que te salude Marcelo no se ve todos los días… hasta me desconcentró”, dijo entre risas.

“Aún no he entrenado con Marcelo, pero apenas lo vi me causó una buena impresión. Es una figura mundial, un ídolo mundial y es obvio que lo tengo como referente, del que deseo aprender mucho, escucharlo y más que todo verlo tomar los mejores ejemplos”, añadió sobre el lateral brasileño, con quien se disputará un lugar en la alineación titular de Fluminense.

Fuentes ya vivió su primer partido de Fluminense desde las tribunas y aseguró que la experiencia había sido increíble y espera con ansias poder debutar con la camiseta del actual campeón de la Copa Libertadores.

"Ver este espectáculo en el día del partido para mí fue una de tantas emociones, porque ver al Maracaná, el número de personas que fueron, ver al equipo ganar, la forma en que vivían. No pararon de acelerar en ningún momento, marcaron el gol, se convirtió en una euforia tras el último minuto del segundo gol!”

Actualmente Fluminense se ubica en la posición 16, tan solo dos puntos arriba de los puestos de descenso.