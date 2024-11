¿’JuanFer’ Quintero en los planes de River Plate? Marcelo Gallardo lo llenó de elogios

Juan Fernando Quintero es la sensación en el fútbol argentino. Su doblete con Racing hizo que La Academia remontara un partido complicado contra Corinthians en la Copa Sudamericana y clasificara a la final.

El pasado 31 de octubre, Quintero brilló con luz propia. Racing tenía complicada la clasificación, luego que el cuadro brasileño se adelantara con un gol de Yuri Alberto antes de los diez minutos.

La magia de Quintero llegó con el paso de los minutos. El volante anotó dos goles, uno de penal y otro en una jugada rápida; dándole el pase a la final a La Academia.

Su nivel lo ha hecho destacarse, a tal punto que los hinchas de ‘un viejo conocido’ lo piden de regreso en su club.

Los fanáticos de River Plate recuerdan con cariño al colombiano, quien anotó el que para muchos fue uno de los goles más importantes de su historia, el 2-1 contra Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018.

Ese no fue su único gol importante. Quintero apareció contra Independiente, Newells y otros clubes argentinos. El volante dejó huella en los corazones millonarios.

Actualmente, el cuadro de la banda cruzada no atraviesa un gran momento. Su participación en Copa Libertadores concluyó a manos de Atlético Mineiro. El club brasileño se fue con tres goles de diferencia en la ida.

La vuelta se jugó en el Estadio Monumental con un ambiente espectacular. Las bengalas hicieron que el cielo se pusiera rojo para que fuera un auténtico ‘infierno’. Sin embargo, el empate sin goles acabó con el sueño continental.

Con esta eliminación, los hinchas han querido que Quintero esté en River Plate y sea ese engranaje que el club necesita.

Después de vencer a Banfield en el campeonato argentino, con gol de Borja incluido. A Marcelo Gallardo le preguntaron sobre la posibilidad de volver a dirigirlo. ¿Qué respondió?

A mí me pone muy contento su vigencia, es un futbolista que me gusta observar, me despierta emoción por más que esté vistiendo otra camiseta. (…) Nunca se sabe lo que pueda pasar.