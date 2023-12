Mariana Pajón desmintió falsos rumores de su retiro: "Todavía hay mucha cadena por enrollar"

Mariana Pajón tuvo un 2023 lleno de desafíos, caídas, pero también victoria. La 'Reina del BMX' reclamó varias medallas a lo largo del año y demostró su vigencia en las pistas. La pedalista antioqueña, de 32 años, todavía tiene mucho para darle a Colombia y negó falsos rumores sobre su retiro.

Pajón, bicampeona olímpica (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), protagonizó una temporada compleja, en la cual pudo superar distintos 'sobresaltos'. Después de colgarse un metal dorado en dos de las válidas de la Copa Europea, ganar la prueba a nivel nacional, subirse a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la 'Hormiga Atómica' se preparó para los Juegos Panamericanos.

Tuvo que pasar dos veces por el quirófano y sufrió una molestia física; sin embargo, brilló en la pista en Peñalolén, de Santiago de Chile. "Es una lesión bastante grande en el codo derecho. Ahí estamos aguantando para poder montar", dijo la corredora oriunda de Medellín, durante las pruebas clasificatorias.

Juegos Olímpicos de París 2024, un sueño para Mariana Pajón

Pues bien, a pesar de los dolores, Pajón 'voló' en territorio chileno y ganó su tercer oro a nivel panamericano, tras establecer una marca de 34.400. Esta victoria le concedió un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024. La 'niña de oro', quiere despedirse de las pistas con una nueva hazaña deportiva.

"El año no ha sido fácil, ha sido bien retador, entre altas y bajas, no me pude preparar bien, pero lo he logrado hacer, y con inteligencia se llegó acá y creo que no aguanto una vuelta más", dijo Pajón tras su oro en Chile.

Mariana Pajón desmintió los rumores sobre su retiro

"¡No he anunciado mi retiro! Me retiraré cuando deje de sentir pasión por lo que hago, a mi la bici y representar a mi país me encanta y todavía hay mucha cadena por enrollar", dijo la 'Tata', en su cuenta de 'X'.