Mario Alberto Yepes, fiel seguidor de la Selección Colombia Femenina: "Fuerza a estas guerreras"

La Selección Colombia Femenina ha protagonizado una actuación notable en lo que va corrido del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Las dirigidas por Nelson Abadía vencieron a Jamaica por la mínima, gracias a un golazo de Catalina Usme y se instalaron, por primera vez en su historia, en los cuartos de final de una cita orbital de mayores, donde enfrentarán a Inglaterra. Su presentación ha sido elogiada por Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y el último que se unió a esta celebración fue Mario Alberto Yepes, recordado capitán de la 'tricolor'.

Yepes, uno de los grandes estandartes en la gesta de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, ha estado muy atento a los partidos de las 'superpoderosas'. El exdefensor del Milan y PSG rememoró la actuación de la escuadra que dirigió José Néstor Pékerman hace nueva años, gracias a los triunfos de las 'superpoderosas' en tierras oceánicas.

"Estoy haciéndoles demasiada fuerza"

"Me trae un recuerdo especial. Obviamente estoy haciéndoles demasiada fuerza a estas muchachas, a estas guerreras que nos están haciendo quedar tan bien y que están haciendo historia, que no sea femenino o masculino, estamos haciendo historia como Selección Colombia, como Colombia, como nuestro fútbol. Eso siempre es bueno y es importante. Yo feliz de lo que están haciendo”, empezó diciendo Yepes en una conversación con 'As'.

Sobre Catalina Usme, capitana y goleadora de Colombia

“He estado como espectador y realmente tengo ciertos afines con la capitana del equipo (Catalina Usme) y con ella sí he estado muy pendiente, no solamente de este proceso si no de su proceso y de tratar de que se pueda involucrar después de que deje de jugar, porque creo que es una persona inteligente que le ha dado mucho a la Selección Femenina y que su aporte va a ser fundamental cuando termine de jugar. Sí he estado un poco cercano a ella. En mi caso siento que es una persona que nos puede aportar mucho cuando deje de jugar”, concluyó.