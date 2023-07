¡Emocionante! Max Verstappen batió récord en la historia de la Fórmula 1, tras ganar el Gran Premio de Austria

Sin adversario, Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo 2 de julio en Austria su quinto gran premio consecutivo, el séptimo esta temporada, aumentando su gran ventaja como líder del Mundial de Fórmula 1 tras nueve carreras.

Charles Leclerc (Ferrari) y Sergio Pérez (Red Bull), que remontó de la 15ª a la tercera plaza, completaron el podio en el Red Bull Ring de Spielberg. Del mismo modo, Verstappen, vigente doble campeón mundial, tiene una ventaja gigantesca de 81 puntos respecto a su compañero Pérez en la general del Mundial.

Fue otro fin de semana perfecto para Red Bull, que ha convertido esta temporada en un paseo militar: Verstappen logró la pole position el viernes, ganó la carrera esprint el sábado y el GP el domingo, con el punto de bonus a la mejor vuelta.

El neerlandés logró su 42º triunfo en la F1 a los 25 años y se dirige sin ninguna duda hacia su tercer título mundial consecutivo.

"No quiero pensar en eso, me concentro en el trabajo con el equipo y lo hemos hecho bien todo el fin de semana, por lo que estoy contento y tengo ganas de estar en Silverstone", señaló Verstappen sobre el Gran Premio de Gran Bretaña, el próximo domingo.

Su triunfo en el Red Bull Ring le permite convertirse en el 'recordman' en Austria, con cuatro victorias, rompiendo el empate que mantenía con el francés Alain Prost. De hecho el neerlandés ha ganado cuatro veces en este circuito porque en 2021 se impuso en el Gran Premio de Estiria, añadido al calendario en el último momento debido a las anulaciones por la pandemia.

A las puertas del podio, el español Carlos Sainz Jr (Ferrari) había sido cuarto en la carrera pero una penalización le hizo caer luego al sexto lugar y el cuarto puesto fue para el británico Lando Norris (McLaren). Con el segundo puesto de Leclerc, Ferrari firmó el mejor resultado de su temporada, pero nunca se acercó al triunfo, que no saborea el monegasco y la Scuderia desde hace un año y la edición 2022 de la prueba austriaca.

"Para el Mundial, creo que será difícil remontar y poder ganarlo. Pero todavía quedan cosas por trabajar. En el equipo, la motivación es grande y la gente trabaja duro para aportar rápidamente mejoras, eso me da la confianza y la motivación necesaria", afirmó Leclerc.

Por otro lado, 'Checo' Pérez es el único piloto que ha vencido a Verstappen esta temporada, en Arabia Saudita y Azerbaiyán, pero desde hace cinco carreras no ha encontrado la forma de doblar el brazo de su compañero. En el Red Bull Ring Verstappen partió desde la primera posición -fue la 26ª pole de su carrera- y tomó impulso para resistir en la primera vuelta a las tentativas de Leclerc, que le había escoltado en la parrilla.

