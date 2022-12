El maestro perfecto: Mbappé y su eterna admiración a Falcao García

Kylian Mbappé está siendo una de las grandes figuras del Mundial de Catar 2022. Con cinco goles anotados, es el actual goleador del campeonato, y con la 10 a su espalda, lleva las esperanzas de Francia para levantar su tercera copa del Mundo, y la segunda en su cuenta personal.

Desde hace varios años, Mbappé es una de las máximas figuras del fútbol europeo. Desde su irrupción en el Mónaco y su traspaso al Paris Saint-Germain, el francés ha sido un goleador y referente en sus equipos. Es bien sabido que uno de sus ídolos en el fútbol es el brasileño Ronaldo, pero tuvo la oportunidad de jugar con otro delantero que considera un maestro, y a quien le tiene un profundo respeto.

Mbappé y su maestro Falcao

Se trata del colombiano Radamel Falcao Garcia, máximo goleador de la historia de la Selección Colombia, y uno de los delanteros más letales de los últimos tiempos en el fútbol europeo.

Falcao llegó al Mónaco en el año 2013, procedente del Atlético Madrid. Tras sufrir una fuerte lesión de ligamentos, e irse cedido al Chelsea y Manchester United, el colombiano regresó al Mónaco en la temporada 2016-17 como capitán, y fue ahí donde coincidió con Mbappé.

Juntos, formaron una delantera que llevó al Mónaco a semifinales de Champions League, dejando en el camino a grandes equipos como el Manchester City.

Mbappé no olvida que aquel año fue su gran irrupción en el fútbol de élite, y resaltó el rol de Falcao en su crecimiento profesional.

"Falcao fue un maestro para mí. Él era una estrella, pero siempre tenía ganas de transmitir, siempre quería anotar, pero me dejó espacio para mostrarme. Es muy bueno de cara a la portería, tranquilo en su juego y me transmitió esa serenidad que yo no tenía, porque yo era joven, ilusionado y quería ir a 2000 kilómetros por hora. Tuve mucha suerte de empezar mi carrera junto a él", dijo Mbappé recordando a su maestro, Radamel Falcao garcía.