Messi y Bad Bunny se unen en inesperada colaboración con la que quieren crear un legado

Dos de las máximas estrellas latinoamericanas en la actualidad como lo son Lionel Messi junto a Bad Bunny se unieron y en las últimas horas anunciaron una inesperada colaboración en la que presentaron unos tenis y unos guayos: el Adidas Gazelle y el Adidas F50, los cuales se lanzarán el próximo 26 de octubre.

Mediante las redes sociales oficiales de la marca, la estrella del fútbol mundial y el cantante posaron presentando todo lo que será su nueva línea.

“Ese primer encuentro con Messi fue increíble. Desde el momento en que nos juntamos, la vibra estuvo buena”, reveló el superastro puertorriqueño en una entrevista exclusiva con Billboard Español. “Hablamos sobre nuestras visiones y lo que queríamos lograr con la colección. Los dos nos sentimos apasionados por lo que hacemos, y eso se nota en cada idea que compartimos. Fue un proceso fluido y natural, y jamás lo olvidaré”.

Esta colaboración pretende mostrar dos siluetas icónicas en la vida de cada uno de los artistas: el Adidas Gazelle y el Adidas F50, cada uno encarnando la esencia de su musa. “Creo que le dimos mi estilo y el de Messi, tomando como base principal la naturalidad de ambos al hacer lo que cada uno hace. Nos inspiramos en un zapato Adidas de 1949 que consistía en los colores marrones naturales del cuero”, señaló Bad Bunny.

Por su parte, el astro argentino también habló con Billboard Español sobre el papel que juega la música en su vida. “La música está conectada a muchos aspectos de la vida. No solo al fútbol, aunque es cierto que hay una conexión especial entre ambos mundos, pero también a los momentos de ocio, a los entrenamientos en el gimnasio, a los viajes en el auto”, dijo. “La música es algo que me gusta mucho y está presente en varios momentos de mi vida diaria”, agregó, mencionando además que Bad Bunny es un artista que “nunca falta” en sus playlists.

“Soy consciente de que hay mucha gente que me sigue y muchos chicos también. Para mí es un orgullo y una gran responsabilidad”, dijo el campeón mundial argentino. “Siempre intenté ser yo mismo, pero teniendo en cuenta que hay gente que se fija en mí, que me sigue y me apoya todos los días”, agregó.

Esta línea de tenis y guayos estará disponible en la página oficial de Adidas a partir del próximo 26 de octubre.