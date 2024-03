Revelan pelea de Miguel Borja y Demichelis en River Plate: se habrían ido a los golpes

Miguel Ángel Borja es uno de los delanteros más letales en la actualidad del fútbol sudamericano, siendo el goleador de River Plate en la presente temporada y en las últimas horas el nombre del colombiano ha levantado mucho ruido debido a que supuestamente se habría ido a los golpes con su entrenador Martín Demichelis.

¿Borja y Demichelis se fueron a los golpes?

Desde Argentina ha empezado a tomar mucha fuera el rumor de una supuesta pelea entre el goleador con su entrenador luego del partido frente a Independiente Rivadavia.

El pasado 22 de marzo River Plate sufrió una dolorosa goleada 4-0 frente a Independiente Rivadavia. El equipo ‘millonario’ formó con una alineación suplente y la caída tuvo consecuencias en el vestuario del estadio.

Algunas versiones de Argentina señalaron que no había pasado más nada que un llamado de atención del entrenador Demichelis a sus jugadores y la obligatoriedad de ir a entrenar a los dos días después del partido.

Sin embargo, todo parece indicar que jugadores y técnico ya habían llegado a un acuerdo de descansar los dos días después de ese partido y Demichelis lo habría roto por la derrota contra Independiente.

Hubo golpes entre Borja y Demichelis

Así entonces, en las últimas horas el periodista Pablo Carrozza se pronunció y aseguró que había investigado rigurosamente sobre lo que se había mencionado y efectivamente se habrían ido a las manos los dos protagonistas.

"Quería buscar información por diferentes fuentes para, ahora sí, contarles a ustedes qué es lo que ha sucedido en el partido de River frente a Independiente Rivadavia de Mendoza", dijo inicialmente.

"Van a negar lo que estoy contando, van a decir: 'No hubo piñas, nadie le pegó a una pared del vestuario, nadie tuvo que separar a Demichelis'...", agregó.

"Les cambia todo el organigrama que tenían para ese fin de semana en la fecha FIFA y les dice: 'Muchachos, sé que tenían sábado y domingo libres, vamos a entrenar porque esto no puede pasar'...", empezó contando.

Por esta razón habría crecido un malestar en Borja, quien le dijo: 'Viajó mi familia de Colombia, nosotros tenemos estipulado un viaje de 2 días... ¿Yo qué culpa tengo, si ni siquiera me pusiste?', haciendo referencia que él no disputó minutos en dicho partido.

"(Llegaron a) Ponerse cara a cara, tirarse unas manos, los separaron... Las piñas, de últimas, son lo de menos. Si se tiraron 2 o 3 manos y si Borja y Demichelis están 'calientes' y se agarraron en el vestuario, están demostrando que tienen sangre".

'Traje a la familia de afuera y vos me están haciendo esto. Yo no tengo la culpa, los que perdieron fueron ellos' (los suplentes)... “Pero Borja es parte del plantel y tiene que hacerse cargo de la derrota a pesar de no haber jugado”, concluyó el relato del periodista.

Sin embargo, ninguno de los dos aludidos se ha pronunciado después de tan grave hecho. Este viernes River enfrenta a Hucarán en el campeonato argentino.