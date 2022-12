¿Se va de Millonarios? Juan Pablo Vargas hizo un anunció desde Catar que le cambia la vida

Juan Pablo Vargas logró cumplir un sueño de pequeño, pues el defensa central de Millonarios logró disputar su primer partido en el Mundial de Catar 2022 con Costa Rica, siendo uno de los jugadores más importantes de los ‘ticos’ frente Alemania, pues el futbolista de 24 años fue pieza clave para el segundo gol del equipo de dirige Luis Fernando Suárez.

Lastimosamente, la jugada que terminó en el segundo gol de Costa Rica no fue suficiente para la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo, haciendo que los ‘ticos’ se despidieran en primera ronda de la cita mundialista, generando tristeza en varios jugadores del equipo que dirige el entrenador colombiano.

Sin embargo, para Juan Pablo Vargas no todo fue tristeza, pues a pesar de salir prematuramente de la cita mundialista, el jugador de Millonarios hizo un gran anunció desde suelo catarí y que le cambiara la vida, ya que el ‘tico’ dio a conocer que será papá y espera con ansias el nuevo miembro de su familia.

Por medio de sus redes sociales, el jugador de Costa Rica confirmó lo que ya venía especulando en la celebración del gol que dieron como autogol para el arquero de la Selección de Alemania.

“Agradezco mucho a Dios por permitirme vivir mi primer mundial, el sueño de niño queríamos y luchamos por clasificar, no lo logramos, ¡pero me siento muy orgulloso de mis compañeros y de representar a mi país en el torneo máximo del fútbol! Desde ya te esperamos mi bebé”, afirmó el jugador de Millonarios en su cuenta personal.

Agradezco mucho a Dios por permitirme vivir mi primer mundial, el sueño de niño 🙌🏼 queríamos y luchamos por clasificar, no lo logramos pero me siento muy orgulloso de mis compañeros y de representar a mi país en el torneo máximo del fútbol!

Desde ya te esperamos mi bebé 👶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/MS3t7alOUo — Juan Pablo Vargas (@_juanpavargas) December 2, 2022

Sin ninguna duda, esta noticia es algo que le cambia a la vida a Juan Pablo Vargas, pues será papá por primera vez y tendrá que tomar la decisión si quiere que nazca en Colombia o en otra parte del continente.

Futuro de Juan Pablo Vargas

Para nadie es un secreto que Juan Pablo Vargas es uno de los jugadores que mejor rendimiento ha mostrado en Millonarios, razón por la cual se espera que este nuevo mercado de fichajes, lleguen varias ofertas por el defensa central, sobre todo del fútbol mexicano y algunos equipos de la MLS.

Según pudo conocer NoticiasRCN. com hasta el momento no se ha recibido ninguna oferta por el jugador costarricense, pero si ha sido uno de los jugadores por los que han preguntado, es por eso por lo que las directivas del equipo azul no descartan una oferta por el jugador en los próximos días y una posible salida del equipo bogotano.