¡Alerta! Óscar Cortés podría irse de Millonarios antes de junio

El último periodo de transferencias dejó contrastes para Millonarios. En diciembre, el panorama era color de rosa con los rápidos anuncios de Leonardo Castro, Daniel Giraldo y Fernando Uribe, pero en enero se puso opaco con las transferencias de Carlos Andrés Gómez y de Daniel Ruíz rumbo al fútbol internacional.

El impacto de esas salidas fue amortiguado un poco con la grata aparición de Óscar Cortés, que en el 'embajador' no ha desentonada nada su gran nivel mostrado en el Sudamericano sub-20 con la Selección Colombia. Por ejemplo, en su primer partido en la presente Liga BetPlay, se reportó con un doblete para el triunfo 2-1 sobre Jaguares.

El volante de 19 años se ha posicionado como la nueva gran 'joya' de Millonarios y eso lo comprueba el alto interés que ha despertado desde el Juventud de América. Los equipos del exterior saben que el jugador seguirá al alza y por eso se lo quieren asegurar ahora misma antes de que su precio y demanda se dispare aún más.

A pesar de ese fuerte interés, dentro de la hinchada había cierta calma debido a que el periodo de transferencias de Europa ya está cerrado, por lo que de hacerse alguna negociación, Cortés partiría en junio y no ahora. Sin embargo, la mala noticia es que existe la posibilidad de que el futbolista se marche en las próximas semanas en caso de llegar una oferta de la MLS o de Brasil, dos mercados que todavía siguen abiertos.

Las alarmas se encendieron en la noche del martes, cuando el periodista Carlos Arturo Arango, aseguró en su cuenta de Twitter que "este chico, Óscar Cortés, talentoso, con personalidad, jugador de Millonarios y figura con la Selección Colombia Sub-20, está cerca de dar el salto internacional, en desarrollo".

Óscar Cortés podría irse a la MLS o a Brasil

Por otro lado, Julián Capera, periodista de ESPN, dio más detalles este miércoles y confirmó que si bien no hay negociaciones adelantadas por ahora y que Cortés está concentrado con Millonarios para el juego de Copa Libertadores, sí existen varios sondeos de Europa y no le cerró la puerta a una posible salida rumbo a Brasil y MLS ahora mismo, aunque precisó que el cuadro 'albiazul' solo negociará con ofertas a partir de 5 millones de dólares.

"He consultado con las dos orillas involucradas. Primero con Millonarios, y me dicen: ‘No hay acuerdo con nadie, el jugador está concentrado, hace parte del equipo principal en los entrenamientos y va a disputar el partido del jueves por Copa Libertadores, ante Universidad Católica de Ecuador", dijo Capera.

Y añadió: "pregunté al entorno del jugador y me dijeron: ‘Algunos de los representantes de Óscar Cortés están en Europa, no por este tema, sino acompañando a Gustavo Puerta en los primeros pasos en Alemania’. Han recibido sondeos, es verdad, y que han habido llamadas de directivos de Europa para negociar el jugador ahora, así llegue en junio. También hay posibilidades de la MLS y de Brasil, aunque Millonarios no va a dejar ir al jugador por menos de 5 millones de dólares. Con Millonarios tiene contrato dos años y medio más, pero que haya acuerdo con alguien o principio de acuerdo, me dicen que todavía no".

