Millonarios recuperó a uno de sus dos delanteros para el juego contra el Deportivo Pereira

En medio de la oscuridad, Millonarios recibió una grata noticia previo al compromiso contra el Deportivo Pereira, donde el equipo de Alberto Gamero necesita sumar los tres puntos para seguir soñando con un posible tiquete a la final del primer semestre del 2024 y tratar de arreglar la relación con los aficionados.

Luego del empate a cero contra el Atlético Bucaramanga, Millonarios viajó rápidamente a la ‘Perla del Otún’ para comenzar a finiquitar detalles de lo que será su partido contra el Deportivo Pereira, donde podrá contar con uno de sus delanteros principales, quien se recuperó y estará disponible para la quinta fecha de los cuadrangulares.

Santiago Giordana fue convocado para el juego contra Pereira

Según pudo conocer Noticias RCN, Santiago Giordana, delantero del conjunto azul, se pudo recuperar de las molestias físicas que lo alejaron de los últimos compromisos del cuadro capitalino y se unió al equipo de concentrado que tiene Alberto Gamero para el partido contra el Deportivo Pereira.

RELACIONADO Millonarios igualó en Bucaramanga y continúa con vida en el cuadrangular A

Por su parte, Leonardo Castro no se alcanzó a recuperar de su lesión del hombro y no podrá estar en el juego contra el grande matecaña, el cual será decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el cuadrangular A, pues el equipo que no logre la victoria se comienza a despedir de pelear la estrella de mitad de año.

Cabe mencionar que Millonarios viajó a la ciudad de Bogotá e inmediatamente tomó vuelo con rumbo a Pereira, esto con el objetivo de que los jugadores puedan tener un poco más de descanso y poder preparar de la mejor manera el compromiso, el cual se ha disputado tres veces durante el 2024.

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A

Pereira - 7 puntos Junior - 5 puntos Bucaramanga - 5 puntos Millonarios - 4 puntos

*Cabe recordar que el único que tiene ventaja deportiva sobre sus demás rivales es el Bucaramanga por ser cabeza de grupo.

El próximo sábado, la jornada cinco la abrirá el duelo entre Deportivo Pereira y Millonarios desde las 5:00 p.m.