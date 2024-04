No aguantó Millonarios: error insólito de Larry Vásquez terminó en penal y gol para Flamengo

Millonarios hizo un dignísimo primer tiempo sorprendiendo a Flamengo y contó con chances claras para abrir el marcador, como un cabezazo de Leonardo Castro que pegó en el palo, pero no pudo romper el empate.

El partido se fue al descanso 0-0 iguales, por lo que la historia quedó abierta para definirse en la segunda parte, en donde sí pudo abrirse el marcador a favor del 'mengao'.

El gran trabajo hecho por Millonarios en el primer tiempo fue mandado al traste por Larry Vásquez, quien en un desespero, cometió una falta en el área y vio la tarjeta roja en apenas el minuto 61.

Juan Pablo Vargas perdió el balón en una mala salida desde el fondo y el rebote le cayó a Pedro, que entraba habilitado al área y con el arco de frente para rematar ante Álvaro Montero. Pero con esa opción manifiesta para anotar, Larry empujó al delantero y el árbitro Darío Herrera sancionó penal sin dudarlo. Un error infantil que no se puede cometer en un partido de primer nivel.

Pedro se hizo cargo del cobro y no falló: remató al centro con potencia y logró engañar a Álvaro Montero, que se lanzó para un lado y no pudo atajar el remate.

GOL DO FLAMENGO!



É DO CAMISA 9! Pedro, de pênalti, bateu bem e no alto! O Rubro-Negro faz o seu primeiro gol na Libertadores.



Millonarios 0 x 1 Flamengo



🏆 1ª rodada da Libertadores



🎥 ESPN https://t.co/6R80c7JuNo pic.twitter.com/4jL66Rso4h