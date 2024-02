¿La hinchada tiene razón? Lo que necesita Millonarios para salir del bache

A Millonarios se le vino la noche. Con la derrota 0-2 contra Once Caldas de este martes llegó a tres de forma consecutiva y empieza a preocupar, no solo por los resultados sino por la manera en la que está afrontando los partidos.

Realmente no hay un cambio tan notorio en el estilo de juego del equipo respecto a lo que ha mostrado en temporadas anteriores en el ciclo de Alberto Gamero. Solo que esa forma siempre tuvo un riesgo y es que no manejaba ninguna sorpresa. Mantenía la posesión de un lado a otro hasta que en algún espacio aprovechaba para ser certero y anotar un gol, pero ahora esos espacios no aparecen, y en cambio, sufre cuando un rival le propone intensidad.

Millonarios, estancado y sin sorpresa

Los equipos ya saben cómo jugarle a este Millonarios. Basta con un contragolpe para desnudar los problemas defensivos y también de intensidad que siempre ha mostrado el 'embajador', pero que pocos se atrevían a intentar antes. Con esto, queda más notoria una falencia que siempre ha tenido el equipo y es que le cuesta revertir momentos adversos, y ante los goles en contra, poco reacciona para remontar, o al menos de una manera ordenada y sincronizada.

Excusas hay por montones. Que muchos lesionados o que bajones de nivel en varias de las figuras, pero es que eso también es fútbol. Tener 11 titulares fijos no es una garantía para ningún equipo y menos para uno que aspira a ser protagonista en el plano nacional e internacional, con el comienzo de la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina.

Y en eso ha y está fallando Millonarios. En cada temporada se habla del plantel corto que tiene con el objetivo, o excusa, de potenciar juveniles. Mostrar canteranos y darles la oportunidad es una necesidad en cualquier equipo, pero ese plan debe estar acompañado de jugadores de mayor nivel y experiencia en el plantel para no exponer a los jóvenes y también para acompañar su proceso de crecimiento al lado de otros más experimentados de los que puedan aprender. Además, entre mayor sea la competencia, mayor va a ser la exigencia, y por ende, el nivel va a subir.

A Millonarios le hace falta un extremo más

Los que saben de fútbol son los directivos, claro, pero no hay que ser un experto para evidenciar algunos problemas de los que padece este Millonarios y en eso la hinchada ha tenido razón. Un vacío grande pasa por el frente de ataque, si bien corre riesgos en defensa, arriba no se ve reacción para remontar cuando se pierde, en parte, por el mal nivel de los llamados a ser incisivos en ofensiva y ahí le ha faltado más alternativas de peso al equipo.

Bien lo exigió la hinchada a inició de año, se necesitaban extremos y de categoría. La llegada de Emerson Rivaldo Rodríguez fue apenas un pañito de agua tibia de parte de los directivos, pero se trata de un jugador que no mostró su mejor versión en México y necesitaba de confianza para volver a ser, y bueno, eso toma tiempo.

Pero más allá de Rivaldo no hay más competencia de nivel que inquiete a Daniel Caño, Daniel Ruíz y a Macalister Silva. La salida de Edgar Guerra suponía la necesidad de salir al mercado por un jugador más en esa posición, pero los directivos no encontraron uno bajo las condiciones de siempre: libre y barato, y si se piensa de esa manera con una Libertadores en el horizonte, difícil competir por pasar de ronda.

¿Gamero seguirá conforme?

Entonces Gamero tiene que mirar al banco y optar por Beckham Castro, Luis Paredes o Yuber Quiñones, jugadores que si bien son jóvenes y apuestas del club, no han aprovechado sus oportunidades y el tren ya se les está pasando. A eso hay que sumarle el nivel bastante discreto de Daniel Ruíz y la recién recuperación de Daniel Cataño, por eso la importancia de tener alternativas. Los partidos pasan y las conclusiones son claras: a Millonarios le hace falta al menos un jugador de jerarquía más en ataque si quiere salir del estancamiento. ¿Gamero seguirá diciendo que está conforme?