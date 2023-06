Robert Farah se solidarizó con Miyu Kato, por una polémica descalificación de Roland Garros

Roland Garros 2023 ha dado mucho de qué hablar. Desde la 'baja' de Rafael Nadal, tras 18 participaciones al hilo y 14 conquistas, hasta la eliminación de Daniil Medvedev en primera ronda. Pues bien, otro de los hechos que generó discusión fue la descalificación de la dupla asiática compuesta por Miyu Kato y Aldila Sutjiadi.

El domingo pasado, Kato y Sutjiadi se presentaron en la Cancha 14 del complejo tenístico parisino para disputar la tercera ronda del cuadro de dobles femenino, contra la checa Marie Bouzková y la española Sara Sorribes, quienes 'golpearon primero' y reclamaron el set inicial por 7-6 (1).

Sin embargo, en el segundo parcial la japonesa y la representante de Indonesia elevaron su nivel y llegaron a estar 3-1 arriba. En ese momento, con un punto finalizado, Kato impactó la bola con 'slice', la cual, para su mala fortuna, terminó impactando a una recogepelotas.

En un principio, el juez de silla Alexandre Juge le dio un 'warning' a la nipona, una medida estricta dado que fue un accidente y no hubo intención de golpear a la ayudante. El impacto fue suave, por lo cual la pelota no viajó a una gran velocidad, otro factor que hubiera podido influir en la decisión de los encargados.

Para sorpresa de muchos, incluyendo al tenista colombiano Robert Farah, la sanción fue modificada por Remy Azemar, el juez principal del torneo, y Wayne McEwen, el supervisor. Estos funcionarios decidieron descalificar al tándem asiático y darle la victoria a Sorribes/Bouzková. Por si fuera poco, le quitaron los puntos y el dinero que habían ganado hasta ese punto del certamen.

"Los accidentes sin intención y sin ira pueden ocurrir en la cancha. Lo que le pasó a Miyu Kato en Roland Garros nunca debería ser una DQ. Le quitan los puntos y el dinero. Un esfuerzo de 2 semanas y trabajo quitado por un supervisor que busca los focos. ¿Quién protege los derechos de Miyu?", afirmó Farah en su cuenta de Twitter.

El exnúmero uno del mundo en dobles también le respondió a un internauta que le dio la derecha al juez, trayendo a colación la situación que vivió Novak Djokovic en el US Open del 2020, edición en la que fue descalificado después de pegarle un pelotazo a una jueza.

"Completamente diferentes las dos situaciones. En una hay rabia y enojo, en la otra, no. Solo intenta pasar la bola a la esquina para ser recogida. La regla es subjetiva y lo deja a interpretación del supervisor", argumentó el vallecaucano.

Kato recibió apoyo varios colegas, quienes desaprobaron la decisión de los jueces. "Decisión loca. Realmente lo siento por ti, pero muchos jugadores (excepto Marie y Sara obviamente) te están apoyando", afirmó Alizé Cornet, quien le dejó un recado a las rivales por no haber intercedido y frenado la situación.

Miyu Kato & Aldila Sutjiadi were disqualified from their Roland Garros doubles match



Kato hit a ball boy in the chest, but wasn’t hitting the ball in anger. The ball boy was crying



They were initially only given a warning, but were eventually defaultedpic.twitter.com/zymNJDKvo8