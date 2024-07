El curioso momento entre Camila Osorio y Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos: en video

La colombiana María Camila Osorio clasificó este lunes 29 de julio a los octavos de final del tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras vencer a Dayana Yastremska por 7-6 (7/4) y 6-4 y el cucuteña vivió un momento seguramente difícil de olvidar para ella, en el que uno de los mejores deportistas de la historia como lo es Rafael Nadal se cruzó en la zona mixta mientras ella rendía declaraciones.

Rafael Nadal se había enfrentado contra su rival de toda la vida Novak Djokovic y el español cayó de manera contundente, sin embargo, entregó declaraciones al finalizar el partido y en ese momento se cruzó con Camila Osorio, quien justamente también hablaba con la prensa.

La colombiana Camila Osorio derrotó a la ucraniana Dayana Yastremska por 7-6 (7/4) y 6-4. Todo fue alegría para la joven cucuteña, quien celebró a rabiar dentro del campo y en zona mixta rompió en llanto luego de asegurar que “es otra cosa defender tu bandera”.

Momento de Camila Osorio junto a Rafael Nadal

Mientras la colombiana se mostraba muy contenta por su triunfo, Rafael Nadal pasó por detrás de ella y saludó a la prensa en un breve momento. Osorio, fiel a su estilo, bromeó con que el español la había saludado claramente, pero ellos no se habían dado cuenta.

Inmediatamente las imágenes se hicieron virales en redes sociales y todo Colombia felicitó a Osorio por su importante triunfo.

Por su parte, En su patio, el máximo ganador de Roland Garros sufrió en el primero y luchó en el segundo set un partido de segunda ronda que 'Nole' ganó por 6-1 y 6-4 para quedase con 31 triunfos, por 29 del español, en el duelo más repetido de la historia del tenis.

"No he sido capaz de jugar al nivel que necesitaba para darle problemas" a un Djokovic "que no me ha regalado prácticamente nada", aseguró Rafa tras el partido.

Al ser consultado sobre si esta derrota lo hace cuestionarse un posible retiro, Nadal afirmó: "intento mirar hacia adelante, medir hasta las olimpiadas. Cuando terminen aquí voy a tomar las decisiones que tenga que tomar en base (...) a las ganas que yo tenga y a las sensaciones que yo tengo".