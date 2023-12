Exclusiva: "Nacional ha hecho una buena oferta por David Ospina"

La semana post-navidad comenzó bastante agitada en Atlético Nacional. Este martes, el club confirmó la transferencia de Kevin Mier a Cruz Azul, sujeta a exámenes médicos. El arquero aterrizó en México esta mañana y de pasar todos los formalismos, estampará su firma en la 'máquina cementera'.

La transferencia será la más alta que se ha hecho por un arquero en el fútbol colombiano. Cerca de 4 millones de dólares desembolsará Cruz Azul, de los cuales un 60 % le quedará al cuadro 'verdolaga' y el resto se repartirá entre empresarios y el propio futbolista.

La partida de Mier será muy sensible para Nacional, pues se trata de la gran figura del equipo en la actualidad, siendo clave en los penales para darle el título de la Copa BetPlay contra Millonarios. El portero de 23 años había solicitado a la dirigencia del club aceptar una buena oferta desde el exterior para salir en 2024, y rápidamente se cumplió su deseo.

"Nacional ha hecho una buena oferta por David Ospina"

Con el objetivo de pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, Atlético Nacional quiere armar un equipo a la altura del reto y así pasar la página de un difícil 2023. Ante la salida de un baluarte como Kevin Mier, desde el club apuntan a lo grande para su reemplazo y le confirmaron a Noticias RCN Digital que la prioridad es David Ospina.

Es más, un alto directivo del 'verdolaga' le reveló a este portal que "Nacional ha hecho una buena oferta por David Ospina". La propuesta sería bastante importante para el contexto del fútbol colombiano y aunque por supuesto que no se acercaría al poderoso salario que gana el arquero en Al-Nassr, apelaría también a su sentido de pertenencia con el equipo para pegar la vuelta.

Franco Armani, el segundo sueño de Atlético Nacional

La fuente también contó que en caso de no darse lo de Ospina, el plan B es el también regreso de Franco Armani, con quien no han dialogado últimamente, pero su vuelta es una opción real. Sin embargo, la fuente reconoce que ambas operaciones no son fáciles porque tienen contratos vigentes y superiores en lo económico, por lo que Nacional tiene otros nombres en carpeta que "están en análisis y en camino".