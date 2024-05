Nairo Quintana está de vuelta: cuarto en la clasificación de la montaña del Giro de Italia 2024

Este domingo 26 de mayo, se llevó a cabo la última etapa del Giro de Italia 2024. Nairo Quintana (Movistar Team), campeón de la 'corsa rosa' en 2014, tuvo una destacada actuación y finalizó en el Top-20. El corredor boyacense, de 34 años, le demostró al pelotón WorldTour que todavía tiene mucho por ofrecer y que, de a poco, está recuperando el terreno perdido.

Quintana Rojas llegó con ciertas dudas a la edición 107 de la ronda italiana. Fue diagnosticad con Covid-19 cuando se disponía a empezar su temporada en territorio europeo. Posteriormente, sufrió una caída en la Vuelta a Cataluña, la cual le provocó "una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho".

Ya en el Giro, las alergias hicieron estragos y pusieron en aprietos a 'Nairoman'. "Como en años anteriores, saben que en esta época las alergias me pegan muy fuerte. En esta zona me ha pegado mucho polen. Me cierra toda la caja torácica y me afecta mucho", dijo el estelar 'escarabajo' en su momento.

Pues bien, Quintana pudo salir adelante, superar estos obstáculos y terminar en la cuarta posición en la clasificación de la montaña.

Nairo Quintana y su exhibición en la 'etapa reina' del Giro de Italia

El pedalista nacido en Tunja supo administrar su energía y dio una exhibición en la 'etapa reina'. La decimonovena jornada ofreció un recorrido de 222 kilómetros entre Manerba del Garda y Livigno (Mottolino). Quintana ocupó la segunda posición y llegó a 29" de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost), quien completó el podio, llegó a más de dos minutos del colombiano.

El esloveno se quedó con la 'maglia azul', al sumar 270 puntos. Giulio Pellizzari (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) fue segundo, con 206 unidades. Steinhauser finalizó en la tercera casilla (153); mientras que el colombiano fue cuarto, con 114 enteros. Quintana superó en este rubro a corredores de la talla de Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) y Daniel Felipe Martínez (BORA-hansgrohe).

Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia 2024:

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 79h 14' 03"

2. Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) - a 9' 56''

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) - a 10' 24"

4. Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) - a 12' 07''

5. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) - a 12' 49''

6. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 14' 31''

7. Einer Rubio (Movistar Team) - a 15' 52''

8. Jan Hirt (Soudal Quick Step) - a 18' 05''

9. Romain Bardet (Team dsm firmenich PostNL) - a 20' 32''

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 21' 11''

——————————————————————————————

19. Nairo Quintana (Movistar Team) - a 54' 37"

35. Esteban Chaves (EF-Education) - a 2h 04' 22"

125. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) - a 5h 25' 08"

137. Fernando Gaviria (Movistar Team) - a 5h 42' 54"