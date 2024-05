Nairo Quintana reveló lo que “no le gustó” de las declaraciones de Tadej Pogacar

Nairo Quintana fue uno de los grandes protagonistas de la etapa reina del Giro de Italia 2024 disputada este domingo y la cual tuvo cinco puertos de montaña en los que el boyacense logró ser parte de la fuga, pero después lanzarse al triunfo de la etapa en solitario, pero lastimosamente no pudo ser para el colombiano debido a que Tadej Pogacar volvió a tener una majestuosa carrera y lo sobrepasó a menos de dos kilómetros para meta.

El pedalista campeón del Giro de Italia, la Vuelta España y subcampeón del Tour de Francia habló en exclusiva con Noticias RCN y agradeció el cariño de toda la afición colombiana durante las últimas jornadas; además, se refirió a las declaraciones de Tadej Pogacar y generó algunas risas.

“Muy contento de que hayan podido disfrutar en Colombia, que hayan podido pasar un buen fin de semana al lado de las pantallas del ciclismo”, dijo inicialmente el colombiano.

“El cariño de la gente es impresionante. Siempre pedaleo de corazón por mi país, por mi gente, por los que me quieren y ese es un gesto hacia mi parte muy bonito. Aunque no hemos ganado, hemos estado ahí, hemos luchado hasta el último momento con todo el corazón y damos siempre lo mejor que tenemos”, agregó.

Nairo Quintana sobre Tadej Pogacar

Nairo señaló que Tadej “ya tenía más que claro el Giro, pero es su forma de ser, de divertirse y actuar. Si le gusta divertirse que lo haga, a unos les gusta y a otros no”.

“Creía que podía ganar, pero en la mañana Pogacar había dicho que quería ganar. En un momento alcancé a soñar que podía y luego mis números y energía estaban muy bien, pero Tadej está en un nivel muy alto con respecto a todos sus competidores”.

Respecto a las declaraciones que entregó Pogacar al finalizar la jornada en las que dijo que de niño se molestaba con Nairo Quintana por no atacar de lejos a Chris Froome, pero que siempre lo había admirado.

“Lo único que no me gustó es que con sus declaraciones me hizo sentir demasiado viejo”, dijo entre risas y buen ambiente el pedalista del Movistar Team.

“Me siento bien, me siento joven. No estoy cansado en absoluto y estoy en muy buenas condiciones”, concluyó.