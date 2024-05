Nairo Quintana sobre el Giro de Italia: “Aunque no hemos ganado, hemos luchado hasta último momento”

Nairo Quintana, quien sigue demostrando su valía en esta edición del Giro de Italia, fue el gran protagonista de la etapa reina en esta importante competición, y desde el país europeo habló con Noticias RCN sobre su actuación.

Con una gran sonrisa manifestó alegría por las emociones que produjo en Colombia en medio de la etapa reina del Giro. En distintos puntos de la geografía nacional e internacional, al igual que en redes sociales, para la gente ganó Nairo.

Nairo Quintana, el ganador de la gente en el Giro de Italia

“El cariño es inmenso. Siempre pedaleo de corazón por mi país, por mi gente, por los que me quieren y creo que ese es un gesto hacia mi parte muy bonito. Aunque no hemos ganado, hemos estado ahí, y luchado hasta el último momento con todo el corazón, y damos siempre lo mejor que tenemos”.

El ‘cóndor de Boyacá’ se refirió también a los rumores recientes sobre la que sería su supuesta salida del ciclismo profesional, y de cómo resurgió en la lucha que muchos de sus seguidores consideran una gesta heroica.

“La convicción que tenía y el amor por lo que hago ha hecho, y lógicamente el apoyo de todos ustedes que me han apoyado, poder seguir y salir aquel día no era fácil porque sabía lo que quería, pero no si se podría dar. Tenía la convicción de que sí y seguí pedaleando siempre fuerte y hacia adelante”, dijo Nairo a RCN.