Movistar entregó malas noticias sobre Nairo Quintana: preocupación en Colombia

Una mala noticia sacudió a todos los seguidores del ciclismo en Colombia, pues se dio a conocer que Nairo Quintana, corredor del Movistar Team, no podrá cumplir el calendario estipulado por su equipo, pues el boyacense sigue en proceso de recuperación de su caída en la Vuelta a Cataluña, comenzando a preocupar a todo el pueblo cafetero.

Comunicado oficial del Movistar sobre Nairo Quintana

Por medio de un comunicado, Movistar Team confirmó que Nairo Quintana no podrá estar en su próxima competencia que es el Tour of the Alps, esto debido a que tiene una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho, lo que lo alejó también de la Vuelta al País Vasco.

“Quintana continúa desde esta semana su recuperación en Colombia, tras la caída sufrida en la reciente Volta a Catalunya. El boyacense de Movistar Team sufre una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho. Con vistas a garantizar una total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, el Tour of the Alps. Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas”, aseguró el equipo.

👨‍⚕️🦅🇨🇴 MEDICAL UPDATE - @NairoQuinCo



Quintana continúa desde esta semana su recuperación en Colombia, tras la caída sufrida en la reciente Volta a Catalunya.



El boyacense de Movistar Team sufre una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su… pic.twitter.com/ySQmnCLYVK — Movistar Team (@Movistar_Team) April 4, 2024

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Nairo Quintana tiene problemas de salud durante el 2024, pues al inicio de temporada, el colombiano no pudo estar en O Gran Camiño debido a que salió positivo en una prueba de covid-19, haciendo que el regreso del ‘Condor’ se aplazará. Hasta el momento Nairo ha estado en Tour Colombia, Nacionales de Ciclismo y Vuelta Cataluña.

Nairo Quintana se 'bajó' de la Vuelta al País Vasco

El ciclista nacido en Tunja tenía la ilusión de correr la Itzulia Basque Country, una prueba que ganó en 2013 y en la que fue tercero en 2016. Sin embargo, las caídas sufridas en la ronda catalana tuvieron un mayor alcance y esto lo obligó a bajarse de la que será la edición 63.

"Nairo Quintana seguirá con su proceso de recuperación tras las dos caídas sufridas en la Volta a Catalunya y, finalmente, no estará presente en la Vuelta al País Vasco. ¡Te deseamos una pronta mejoría!", señaló el Movistar Team, en su cuenta de 'X'.

Le puede interesar: Dura imagen: así salió Jonas Vingegaard tras su fuerte accidente en la Vuelta al País Vasco

Se espera que el colombiano logré recuperarse a tiempo antes del Giro de Italia, el cual arrancará el próximo 4 de mayo.